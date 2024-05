Helge Schneider ist inzwischen 68 Jahre alt, aber das merkt man ihm überhaupt nicht an, im Gegenteil, er scheint mit den Jahren immer mehr zum Kind zu werden. Sein wohl größter Hit "Katzeklo“ ist über 30 Jahre alt, und auch da merkt man ncihts von Alterserscheinungen. Gut also, dass Helge jetzt mit seinen "travelling stars" auf "Katzeklo auf Räder"-Tour geht und zeigt, dass er jenseits des Katzeklos noch so viele Hits hat, auf die die Aussage "Das ganze Geld mit Quatsch verdient" perfekt passt, obwohl Helge auch ein begnadeter Musiker ist. Live-Konzerte von ihm sind daher immer ein Vergnügen – für alte und auch jüngere Menschen.

Die experimentelle politische Popkünstlerin Mary Ocher hat in den letzten anderthalb Jahrzehnten unablässig leidenschaftliche, kompromisslose Werke geschaffen, die roh sind, zum Nachdenken anregen, sozial und kreativ gegen den Strom schwimmen und sich mit Themen wie Autorität, Identität und Konflikten auseinandersetzen. Zu ihrem aktuellen Album “Approaching Singularity: Music for The End of Time” hat sie sogar einen Essay geschrieben, der sich mit Autoritarismus, unberechenbarer Technologie und den verschiedenen politischen und ethischen Implikationen der bevorstehenden Veränderungen für die Menschheit beschäftigt. Aber selbst ohne die Theorie dahinter ist ihre Musik bezaubernd. und reicht von traditionellem Folk über rohen Sechziger-Garage, Ambient mit ätherischem Gesang und abstrakten Synthesizern bis hin zu experimentellem Pop mit afrikanischen und südamerikanischen Rhythmen.