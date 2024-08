Was in den 80er- und frühen 90er-Jahren ein Massenphänomen war und Woche für Woche Diskotheken, Jugendklubs und die Säle von Kulturhäusern, Restaurants und Dorfkneipen füllte, ist heute kaum noch zu finden: Die klassische Disko, in der es "Runden" für die verschiedensten Musikrichtungen gibt und wo die Leute tanzen, wenn "ihre" Musik gespielt wird und die Zeit dazwischen nutzen, um sich zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen – sozusagen Musikstreaming-, Social-Media- und Dating-Plattform in einem und in echt. Für alle, die auf Zeitreise gehen und einen solchen Abend erleben möchten, haben wir hier 12 Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengetragen, wo Sie (noch-)mal "wie früher" Tanzen gehen können.

Bereits seit 1979 bereichert die Moritzbastei das Leipziger Nachtleben, bei der Befreiung der ehemaligen Bastion von Kriegsschutt war auch die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Seit 1993 ist die "mb" zwar kein offizieller Studentenclub mehr, zieht aber besonders mit ihren Partys immer noch ein eher studentisches Publikum an – der Hauptcampus der Leipziger Uni liegt schließlich direkt nebenan. Zu den regelmäßigen Partyreihen gehört in der Moritzbastei auch "All you can dance" am Samstag mit einer musikalischen Mischung aus "80s Favors, Hip Hop Candys, Pop Sugars, Alternative Greats, Indies und Wilden Herzen", wie die Veranstalter schreiben.

Bildrechte: Elsterartig

Erst seit zehn Jahren gibt es das Elsterartig. Die "Elster" hat sich aber schon einen bedeutenden Rang bei den Nachtschwärmern der Messestadt erarbeitet, regelmäßig ellenlange Schlangen am Dittrichring zeugen davon. Besonders ausgedehnt sind diese meistens sonnabends beim "Elstertanz" mit "Pop, Indie, All Time Favourites & Guilty Pleasures" in der Tanzdiele. Ähnliche Partys finden sich auch im neuen Elsterarig-Ableger "Herr Kauzig", der zudem einen Biergarten bietet. Weitere "All you can dance"-Angebote außerhalb des Wochenendes bieten etwa der Studentenkeller "Stuk" am Dienstag und der TV-Club am Donnerstag für ein vorwiegend studentisches Publikum.

Weitere Informationen Moritzbastei

Kurt-Masur-Platz 1

04109 Leipzig



Elsterartig

Dittrichring 17

04109 Leipzig

Noch älter als die Moritzbastei ist die seit 1964 bestehende Baracke in Magdeburg – und wird auch nach 60 Jahren immer noch als Studentenclub betrieben. Entsprechend sind auch die Preise dort immer noch studentisch. Dienstags gibt es am Universitätsplatz standardmäßig eine "Oldie-Disco", am Samstag eine Disco mit aktuellen Chart-Hits.

Am anderen Ende der Magdeburger Altstadt befindet sich der Down Town Club, früher auch als "Epic" bekannt. In dem historischen Kellergewölbe unweit des Hasselbachplatzes gibt es häufig am Sonnabend Querbeet-Partys mit Mainstream- und Dance-Musik.