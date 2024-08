In den 80er- und frühen 90er-Jahren – ohne Smartphone, ohne Musikstreaming, ohne Social Media, ohne Tinder & Co. – stand die Disco für all diese "Apps". Und deshalb war Disco viel mehr als Abtanzen im Club. Ja, auch hier kam man her, um seine Musik zu hören und zu seiner Musik zu tanzen, aber der Hauptgrund war, dass hier – egal, ob Großstadt oder Kuhkaff – regelmäßig mehrmals in der Woche für kleines Geld so viele junge Menschen zusammenkamen.

Hier war der Ort zum Sehen und Gesehen werden – neue Tanzmoves, Klamotten, Frisuren, Trends. Wer zur Disco ging, zeigte sich in Bestform. Denn hier war der Ort, an dem geschaut wurde, wen man "liked" oder "wegswipt", wer in welchem "Beziehungsstatus" ist und mit wem es "matcht". Alles in echt! Und da wartete auch keiner bis nach Mitternacht, da ging es spätestens 20 Uhr los.

Von aktuellen Hits in den Charts bis Breakdance

Der musikalische Ablauf der Disco passte dazu ideal: gespielt wurde alles. Ein guter DJ sorgte dafür, dass im Laufe des Abends jeder "seine" Musik bekam. In verschiedenen "Runden" gab es die aktuellen Chart-Hits und dann je nach Publikum und Zeitgeschmack, Funk-, New Wave-, Metal-, Punk-, Reggae-, Deutschrock-, Breakdance-Runden usw. Und irgendwann, meist am Ende, immer eine sogenannte Schmuserunde mit langsamen Lovesongs – für die, die sich gefunden hatten oder dann "last minute" noch fanden. Wie viele Songs jeweils gespielt wurden, richtete sich danach, wie voll die Tanzfläche war. Auf diese Weise hatte jeder seine Runden zum Tanzen und seine Zeit zum Quatschen, Trinken, Flirten, Leute kennenlernen.

Bildrechte: IMAGO / Michaela Merk

Disco-Feeling in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Inzwischen ist diese klassische Disco eine Rarität geworden, die man suchen muss: Viele haben heute lieber die Wahl zwischen Angeboten, die auf eine spezielle Musikrichtung zugeschnitten sind. Andere jedoch wünschen sich, (noch-) mal auf Zeitreise gehen zu können und das Disco-Feeling der 80er zu erleben.