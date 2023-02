Audio88 & Yassin auf "Reunion Tour"

Dass die beiden Rapper Audi88 & Yassin jetzt auf "Reunion Tour" sind, liegt an der Corona-Pandemie. Denn die hat die eigentlich geplante "Tour des Todes" verhindert, auf der die zwei Berliner ihr Album Todesliste live feiern wollten. Zwei Jahre und zwei Alben später – "Back im Game Vol 1" und "Schwerer Verlauf" – ist es also wirklich Zeit für eine Reunion mit den Fans. Und das wird ein Fest. Denn die stets kritischen, zynischen und sarkastischen Texte, die sich in den Anfangsjahren des Duos vor allem um Alkoholkonsum drehten, rappen sie jetzt weitgehend ohne sexistische und ableistische Begriffe gegen Rechtsextreme an. Witzig ist das aber immer noch.

Mehr Informationen Donnerstag, 23.02.2023, 20 Uhr



Tante Ju

An d. Schleife 1

01099 Dresden



Indiefolk mit No King. No Crown.

Die Dresdner Indiefolkband No King. No Crown. kann man getrost noch als Geheimtipp bezeichnen – aber wahrscheinlich nicht mehr lange, zu schön klingt doch ihr Sound zwischen Folk, Indie, Singer-Songwriter und Kammerpop. Sänger und Songschreiber René Ahlig hat seinen ersten beiden Alben noch als Solokünstler herausgebracht, nun geben Gitarrist Ole Sterz, der auch an Violine und Banjo zu hören ist, sowie Martin Schuster an Synthesizern, Beats und Percussion der Singer/Songwriter-Musik die nötige Portion Extravaganz. Dabei bleibt es aber immer auch Musik zum Durchatmen und Runterkommen.

Mehr Informationen Freitag, 24.02.2023, 20 Uhr



Filmtheater Schauburg

Königsbrücker Straße 55, 01099 Dresden

Anders als Popstars: Shitney Beers

This is Pop. So heißt das aktuelle Album von Shitney Beers und ja, das ist Pop. Aber anderer als der von Popstars wie zum Beispiel bei – sagen wir jetzt mal ganz assoziativ – Britney Spears. Shitney Beers ist eher Lo-Fi unterwegs, singt zu ihrer E-Gitarre Songs über Klarkommen und über halt nicht Klarkommen aka Scheitern. Dass die Wahlhamburgerin Musiknerd ist, hört man raus, aber auf die angenehme (also nicht angeberische) Art. Längst hat sie bei Bands wie Thees Uhlmann, Muff Potter und die Nerven im Vorprogramm gespielt, nun ist sie auf Headliner-Tour. Zurecht. Denn this is Pop.

