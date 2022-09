Die letzte Tour von Mine war komplett ausverkauft, und – so sagen es die, die da waren – eine sehr herzenswarme Angelegenheit. Nun, eine Pandemie und ein neues Album der einzigartigen Musikerin später, ist sie wieder unterwegs, um die Songs von "Unfall" live vorzustellen. Die Musikerin in eines der bekannten Genres einzuordnen, fällt schwer – das zeigt schon die Spannbreite ihrer Kooperationspartner*innen, die von Sophie Hunger bis Rapper Fatoni reichen. Auf diese Tour begleitet sie Sam Vance-Law und er allein wäre schon ein Grund, hinzugehen.

Mine, hier live auf dem Deichbrand Festival 2019, steht am 8. Oktober im Tante Ju auf der Bühne.

Mine, hier live auf dem Deichbrand Festival 2019, steht am 8. Oktober im Tante Ju auf der Bühne.

Mine, hier live auf dem Deichbrand Festival 2019, steht am 8. Oktober im Tante Ju auf der Bühne. Bildrechte: imago images / Future Image

Mehr Informationen Samstag, 8. Oktober 2022, 20 Uhr Tante Ju An der Schleife 1, 01099 Dresden

Nachdem Françoise Cactus im Winter 2021 gestorben ist, blieb Brezel Göring allein zurück – in einem Leben ohne seine Arbeits-, Lebens- und Liebespartnerin. Die Zeit der Trauer hat er in seinem berührenden Solo-Album "Psychonanalyse (Volume 2)" verarbeitet, wobei es Volume 1 nie gegeben hat, die dafür geplanten Songs wären zu persönlich, zu verstörend fürs Publikum gewesen. Dagegen sind die neuen Solo-Songs zwar auch sehr ehrlich, aber zudem lustig, manchmal ironisch, manchmal leicht zynisch – aber immer sehr schön in ihrem "Sanften Wahn". Ein Konzert zum Weinen, Lachen und danach glücklicher nach Hause gehen.