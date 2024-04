Die Leipziger Band Hotel Rimini wurde schon mit Element Of Crime und Rio Reiser verglichen und beides ist nicht ganz falsch, aber greift natürlich zu kurz, schließlich haben die sechs Musiker und Musikerinnen einen ganz eigenen Stil entwickelt: E-Gitarre, Kontrabass und Drums mischen sich mit Cello und Violine. Piano und Akustikgitarre treffen auf Effektgeräte, ein sporadisch eingesetztes Waldhorn oder ein betagtes Casio. Julius Forster singt dazu sehr poetisch über Krokodilstränen städtischer Wohlstandsproblematiker, Vergangenheitsbewältigung im öffentlichen Nahverkehr oder dem Scheitern an den Brutalitäten des Alltags. Nach der EP "Die Zeit schlägt mich tot, aber ich schlag zurück" stellen sie nun ihr Debütalbum "Allein Unter Möbeln" vor.

Seit über 20 Jahren macht die Banda Comunale nun schon Musik – und ist gerade gefragter denn je. Als Protestkapelle gegen Nazi-Aufmärsche 2001 gegründet, war für sie von Beginn an klar, dass ihr musikalisches Repertoire die Welt umarmen muss. Und so beschallen sie Clubs, Straßen und Plätze mit serbischen Coceks, kolumbianischen Cumbias oder algerischem Rai. Zur Zeit treten sie vor allem in sächsischen Kleinstädten und Ortschaften bei Demos gegen Rechts auf. In ihrer Heimatstadt Dresden spielen sie aber in einem "normalen" Club, wo man ganz wunderbar tanzen kann, wenn die circa 15-köpfige Truppe Jazz-Arrangements mit Protestrap, orientalischer Melancholie, groovendem Afrobeat und Balkan Sounds verbindet.