Felix Räuber wurde als Frontmann der Dresdner Elektropop-Band Polarkreis 18 – größter Hit "Allein, allein" – bekannt. Sein Sound als Solo-Künstler lässt sich als Mischung aus Pop, Neoklassik und Elektronik beschreiben, getragen von seiner kraftvollen, zerbrechlichen Stimme in einem Stil, den er als "Cinematic Pop" beschreibt. Kein Wunder also, dass er damit bereits in Serien wie "Grey‘s Anatomie" zu hören war. An diesem Abend wird er Musik aus der Produktion "Wie klingt Heimat" spielen. Drei Jahre lang ist er dafür mit Aufnahmegerät, Kamera und einem kleinen Team durch Sachsen gereist, um die Klänge seiner Heimat einzufangen. Das Material reicht von aussterbender Sprache, Tönen aus Werkstätten und Geräuschen des Tagebaus über Klänge des Waldes und des Dialekts bis zu einem unveröffentlichten Song des Liedermachers Gerhard Gundermann. Heimatabend mal anders!