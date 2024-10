Bildrechte: imago images/VIADATA

40. Geburtstag Stefanie Kloß: Acht spannende Fakten über die Sängerin von Silbermond

31. Oktober 2024, 04:00 Uhr

Vor 20 Jahren gelangte die Band Silbermond aus Bautzen mit ihrer ersten deutschsprachigen Single "Mach’s dir selbst" auf das Radar der hiesigen Popmusiklandschaft. Seitdem sind Silbermond aus der Musikszene dieses Landes nicht mehr wegzudenken. An der Spitze der Band steht Sängerin Stefanie Kloß, die in Formaten wie "The Voice Kids" auch solo unterwegs ist. Am 31. Oktober feiert die Frontfrau ihren 40. Geburtstag. Anlass genug, mit überraschenden Fakten auf den Werdegang der Sängerin und ihrer Band zu blicken.