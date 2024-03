Die Band Postcards ist tatsächlich wie eine Postkarte aus einer entfernten Welt, in dem Fall aus Beirut, Libanon. Da kommt dieses Trio her, das ganz wunderschönen Dream-Pop macht. Obwohl sie auf ihrem aktuellen Album "After the Fire, Before the End" eher die Krisen ihrer Heimat – Proteste, verheerende Explosion im Beiruter Hafen, staatliches Komplettversagen, Elektrizitäts- und Wirtschaftskrise – verarbeiten, klingt ihre Musik so, als könnte am Ende doch noch alles gut werden. Das liegt vor allem an Sängerin Julia Sabra, die alle Verlorenheit und Sehnsucht ins Mikro haucht.

Bildrechte: Rachel Tabet

Mehr Informationen Donnerstag, 7. März 2024, 21 Uhr



OstPol

Königsbrücker Straße 47

01099 Dresden

GZA wird auch The Genius genannt. Wahrscheinlich zu Recht. Denn der Rapper ist das dienstälteste Mitglied des im Hip-Hop mehr als bedeutsamen Wu-Tang Clans. Seit Ende der Siebziger droppt GZA seine Reime, nun ist er mit den Phunky Nomads auf Tour, um sein Solo-Album "Liquid Swords", das 1995 erschien, noch einmal live zu performen. Ein ikonisches Rap-Album, das wie ein Kinofilm große Geschichten erzählt und mit Hits wie "Duel of the Iron Mic", "Shadowboxin'" und "Labels" die Köpfe nicken lassen wird.

Bildrechte: IMAGO / Avalon.red

Mehr Informationen Sonntag, 10. März 2024, 19 Uhr



Tante Ju

An d. Schleife 1

01099 Dresden

Brooklyn Dekker spielte früher mit seiner Ehefrau zusammen im Indie-Folk-Duo Rue Royale, nun ist er unter dem Namen Dekker solo unterwegs. Und das sehr erfolgreich. Die Wohlfühl-Songs des amerikanischen Singer-Songwriters werden millionenfach gestreamt. Mit seinem dritten Soloalbum "Future Ghosts" geht er nun auf große Tour und wird dabei zeigen, dass seine Indiehits auch Potenzial zum Tanzen und Mitsingen haben.

Bildrechte: Emily Katy

Mehr Informationen Montag, 18. März 2024, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden

Klez.e sind sowas wie die deutschen The Cure. Nur dass man hier die Texte versteht. Gesungen werden sie vom Berliner Musiker und Produzenten Tobias Siebert. Ein Fan von Klez.e ist Tocotronic-Bassist Jan Müller, der die Musik der Postpunk-Indierock-Band treffend beschreibt: "Der Blick von Klez.e auf die Welt ist romantisch, tieftraurig und politisch. In der Musik liegt Schmerz, aber auch Wut auf die Umstände, in denen wir gefangen sind." Gerade ist ihr neues Album "Erregung" erschienen, das sie nun mehr oder weniger erregt live vorstellen werden.

Bildrechte: imago images/POP-EYE

Mehr Informationen Mittwoch, 20. März 2024, 21 Uhr



OstPol

Königsbrücker Straße 47

01099 Dresden

Dass die Sterne eine der bedeutendsten Indiebands des Landes sind, ist klar. Dabei haben sie sich immer wieder neu erfunden. Wie viele verschiedene Hits aus der Feder von Sterne-Kopf Frank Spilker in den letzten circa 30 Jahren erschienen sind, macht zur Zeit das Album "Grandezza" deutlich, auf dem 18 Singles der Hamburger Band neu veröffentlicht wurden– von "Was hat dich bloß so ruiniert" bis "Wir wissen nichts". Die Tour zu dieser Art Best-Of-Album wird also ein großes Fest oder wie es Die Sterne auf ihrer Webseite selbst in der Einladung schreiben: "Kommt optimistisch und voller Erwartung oder kommt skeptisch, aber kommt und haltet die Nasen oben."

Bildrechte: imago images/Votos-Roland Owsnitzki