Die zwei Schweden Daniel Johansson und Joakim Sveningsson waren schon in der Schule Freunde, inzwischen sind sie eine Institution in der schwedischen Musiklandschaft. Ihre Songs handeln oft vom klassischen Thema Liebeskummer und davon, wie man gegen ihn ansäuft. Trotz aller Melancholie in den Texten sind ihre Songs ein Gute-Laune-Mix aus Indie-Rock und typisch schwedischem Folk und Pop, zu dem man auch wunderbar tanzen kann. Und wer sich fragt, was Friska Viljor heißt, dem sei es hier gesagt: "Frische Kräfte" oder "gesunder Wille". Beides werden sie auf jeden Fall in den Beatpol mitbringen.

Vor zwanzig Jahren wurde das französische Duo Nouvelle Vague mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum auf einen Schlag berühmt. Darauf interpretierten sie erstmalig Punk- und New Wave-Klassiker im Bossa-Nova-Stil der 50er- und 60er-Jahre. Auch heute ist der Sound-Mix aus melancholischem Post-Punk und Bossa Nova, gepaart mit üppigen Arrangements und faszinierenden Vocals, sowie ihr recht gewagte französischen Neuinterpretationsansatz ihr einzigartiges Erkennunsgmerkmal. Gegründet wurde Nouvelle Vague von zwei Produzenten und DJs aus der französischen Electropop- und Clubszene: Marc Collin sowie der 2021 leider viel zu früh verstorbenen Olivier Libaux. Dieses Jahr ist Collin zurück, um gemeinsam mit verschiedenen Sängerinnen unter anderem den The Clash-Hit "Should I Stay Or Should I Go" neu zu interpretieren.