Für Kurzentschlossene: Jacques Palminger & 440 Hertz haben eine Vision: traumhaft melodiöse Musik im Stil der späten 60er-Jahre mit deutschen Texten und mehrstimmigem Gesang im Jetzt und Hier ankommen zu lassen. Eine Vision, die längst Realität geworden ist. "Die Sehnsucht der Sterne" heißt ihr drittes Album, das dieses Jahr erschienen ist. Und diese Sehnsucht weiß die Band des Studio-Braun-Mitglieds bestens zu vertonen. Oder wie sie es selbst beschreiben: melancholische Eingebungen, vom Hamburger Regen angespült, mit Zauberjazz aufgeschlagen! Ihre Jazz-Rakete pfeift auf flüssigen Wasserstoff! Sie glauben nicht an UFOs, sie glauben an Tartufos! Sie wollen in der Musik transzendieren! Da sollte man auf jeden Fall dabei sein.

Bildrechte: IMAGO / Votos-Roland Owsnitzki

Mehr Informationen Freitag, 27. September 2024, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden

Für Kurzentschlossene: Voodoo Jürgens ist schwer zu verstehen – zumindest wenn man der österreichischen Sprache nicht mächtig ist. Doch es lohnt sich, dem Wiener Liedermacher mit dem schwarzen Humor zuzuhören. In seinen Songs erzählt er Geschichten von Außenseitern, Gaunern, Verlierern und abgehängten Antihelden. In Dresden stellt der Austropopper sein aktuelles Album "Wie die Nocht noch jung wor" vor, auf dem er auch von seinen eigenen Kämpfen erzählt und uns an seinem Seelenleben teilhaben lässt. Seine Band swingt, twisted und jazzed sich unmuckerhaft, geschmackvoll und immer mit einer Leidenschaft, als ginge es um ihr Leben, durch ein Panoptikum allerschönster Klänge. Das macht auch Spaß, wenn man nicht alles versteht.

Mehr Informationen Samstag, 28. September 2024, 19 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden

Die Freunde der italienischen Oper zählten in der DDR zu den sogenannten "anderen Bands" – denn sie galten nicht nur als gefährlich und provokant, sondern waren schon in den Achtzigern in jeder Note das Gegenteil von mehrheitstauglich. Dabei gibt es durchaus Menschen, die ihrem kultbehafteten Debüt "Um Thron und Liebe" auch ein wenig Schräger-Pop-Appeal bescheinigen. In der avantgardistischen Szene Dresdens spielten sie Konzerte, die inszenierten Performances glichen und mischten so Theaterbühnen und Vernissagen auf. Es passt also, dass sie das Record-Release-Konzert ihres neuen Albums "Kassandras Komplex" am Schauspielhaus ihrer Heimatstadt spielen. Der Sound darauf reicht von punkigen Indie-Perlen über Gothic-Wave bis zu Noise-Rock mit Überlänge. Dazu singt Ray van Zeschau über Themen wie Reflexion, Identität, Verlust und Abschied.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Hendrik Schmidt

Mehr Informationen Donnerstag, 3. Oktober 2024, 19:30 Uhr



Schauspielhaus

Theaterstraße 2

01067 Dresden

Der Film "Gundermann" von Regisseur Andreas Dresen und Hauptdarsteller Alexander Scheer wurde 2018 zum großen Erfolg im Kino. Auch der Soundtrack, auf dem Scheer die Lieder des singenden Baggerfahrers Gerhard Gundermann intoniert, ging unter die Haut. Scheer lotet sie aus und entfaltet eine fast magische Intensität "mit allem, was er hat", wie er selbst sagt. Als Andreas Dresen mit den Darstellern auf der großer Premieren- und Konzerttour die Livemusik mit der eigens dafür gegründeten Band um Alexander Scheer und Andreas Dresen persönlich präsentierte, waren das umjubelte Konzerte, teilweise vor tausenden Zuschauern. Inzwischen gibt es davon ein Live-Album und nun wieder eine kleine Tour, bei der die beiden samt Band nicht nur Gundermann-Lieder spielen werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Mehr Informationen Freitag, 4. Oktober 2024, 20 Uhr



Club Tante JU

An der Schleife 1

01099 Dresden

Der Singer/Songwriter Scott Matthew hat die schöne Angewohnheit, am Ende seiner Konzerte immer eine Coverversion zu spielen. "Diese Lieder sind wie alte Freunde, mit denen ich teilweise aufgewachsen bin und die mir in besonderen Lebenssituationen Trost und Halt gegeben haben", sagt er selbst darüber. Nun hat er ein ganzes Album mit diesem alten Freunden aufgenommen, mit dem er jetzt auf Tour geht. Begleitet wird der australische Singer/Songwriter dabei von seinen beiden langjährigen Musikern Marisol Limon Martinez am Piano und Jürgen Stark an der Gitarre. Gemeinsam werden sie aber wohl auch den einen oder anderen eigenen Song spielen.

Bildrechte: Glitterhouse (Indigo)

Mehr Informationen Montag, 14. Oktober 2024, 20 Uhr



Societaetstheater

An der Dreikönigskirche 1A

01097 Dresden

"Wir machen timeless melancholic music", beschreibt die Band International Music ihren eigenen Stil. Hinter dem allgemeingültigen Namen verbergen sich die beiden Musiker Pedro Goncalves Crescenti und Peter Rubel, die zu zweit auch mit der sehr schön benannten Band Düsseldorf Düsterboys Musik machen, hier aber noch den Schlagzeuger Joel Roters dabei haben. Gemeinsam entwickeln sie einen minimalistischen Rock-Sound, der zwischen Sechziger Beat und Boogie, Siebziger Krautrock, Achtziger New Wave und Neunziger Shoegaze und Postrock oszilliert und dabei jede Menge Spaß macht. Nicht zuletzt, weil die Texte auch sehr super sind und sich mit Fragen des Lebens und der Liebe beschäftigen. Zum Beispiel: Ab wann ist eine Beziehung überhaupt "fest" und wie lange bleibt sie so, bloß weil sie gerade fest ist? Eine Antwort gibt es vielleicht nicht, aber melancholisch schön wird es werden, wenn die drei ihr aktuelles Album "Endless Rüttenscheid vorstellen.

Bildrechte: Nils Humbracht

Mehr Informationen Mittwoch, 16. Oktober 2024, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden

Wer Fan von deutschen Texten ist, der ist bei Fortuna Ehrenfeld richtig. Denn solche Texte hört man sonst nirgendwo. Er spiele eine Art "Gedankentetris" in seinem Kopf und bringe diese scheinbar unverbundenen Gedankengänge zu Papier, beschreibt Gründer und Texter Martin Bechler die Entstehung seiner Zeilen. Lustig, klug, herzergreifend und sehr eigen werden die dann. Wer zudem Fan von cleverer Indiemusik ist und von gut gespieltem Klavier, der ist hier noch richtiger. Nicht umsonst haben sie ihr letztes Live-Album "Das letzte Kommando" in der ausverkauften Kölner Philharmonie aufgenommen. Jetzt gehen sie auf Universum-Tour, nicht weil ihnen die Welt zu klein geworden ist, sondern weil ihr neues Album "Universum" heißt.

Bildrechte: imago images / opokupix

Mehr Informationen Sonntag, 20. Oktober 2024, 20 Uhr



Jazzclub Tonne

Tzschirnerplatz 3-5

01067 Dresden

"Mach dich auf den Weg/ Den Weg, den keiner sonst geht/ Geh ihn nicht allein/ Allein kommst du nicht heim/ Heim in jene Zeit/ Die Zeit, die dir noch bleibt/ Bleib nicht zu oft stehen/ Im Stehen wirst du bequem" – so beginnt das aktuelle Album "?0??" der Band Fehlfarben. Und genau das sollte man auch machen, nämlich sich auf den Weg zum Konzert dieser Band, die 1980 schon mit ihrem Debütalbum "Monarchie und Alltag" eines der besten Alben der deutschsprachigen Gitarrenmusik vorlegten. 44 Jahre und elf Alben später ist die Band um Sänger Peter Hein wieder unterwegs – diesmal singt sie über die Verunsicherungen, die sich nicht nur während der Pandemie ergaben, sondern auch im Alltag und der heutigen Gesellschaft.

Bildrechte: imago/Carsten Thesing

Mehr Informationen Freitag, 25. Oktober 2024, 21 Uhr



Club Puschkin

Leipziger Str. 12

01097 Dresden