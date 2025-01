Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 31. Januar 2025, 20 Uhr



Mon Ami

Goetheplatz 11

99423 Weimar

Max Raabe geht 2025 mit einem neuen Programm auf Tour – und das trägt den etwas überraschenden Namen "Hummeln streicheln". Denn Max Raabe liebt Tiere. In dem Lied "Hummel" träumt er sich in ihre Welt, möchte den Kängurus Kekse in die Beutel tun oder mit Bibern Bäume fällen. Andere Lieder handeln vom Alltag, von den Auswirkungen der Autokorrektur, vom Fahrradfahren oder davon, wie man den perfekten Moment verpennt. Und Max Raabe und sein Palast Orchester haben tierischen Spaß dabei, diese neuen Lieder beim Konzert mit zeitlosen Original-Titeln der 20er- und 30er-Jahre zu verbinden.

Bildrechte: imago images/Andreas Weihs

Mehr Informationen zum Konzert Sonntag, 2. Februar 2025, 18 Uhr



Messe Erfurt

Gothaer Strasse 34

99094 Erfurt

Eat-Girls wurden im Lockdown geboren. Abgeschottet in ihrem Appartement in Lyon begannen Amélie Guillon und Elisa Artero mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen – also billigen Drum-Machines, einem Synthesizer, einem Bass, einer Gitarre und ihren Stimmen –, Songs aufzunehmen. Zu einem kühlen Synthie-Pop- und Postpunk-Sound singen sie darüber, dass sie Pollen hassen, wie der "last fuck" vor dem Weltuntergang aussehen würde und über all die Lügen, die die Liebe mit sich bringt. Als sich der Lockdown lockerte, stieß Maxence Mesnier dazu. Inzwischen sind Lockdowns zum Glück längst Geschichte und die drei Französinnen können ihre krautigen Minimal-Elektronik-Postpunk-Songs vor möglichst vielen Menschen im MVZ Wagner spielen.

Mehr Informationen zum Konzert Montag 3. Februar 2025, 20 Uhr



MVZ Wagner

Kochstraße 2a

07745 Jena

Auch Irnini Mons kommen aus Lyon. Sie sind die Nachfolgeband der Decibelles, die sich im Herbst 2021 nach über zehn Jahren Bandgeschichte, vielen Tonträgern und hunderten absolvierten Konzerten aufgelöst haben. Irnini Mons haben sich nach nach einer vulkanischen Struktur auf dem Planeten Venus benannt und versuche, mit ihrer Musik, Indie, Punk, Noiserock und "Rock Français" weiterzuentwickeln. Zum Beispiel dadurch, dass alle vier Bandmitglieder singen, mal alleine, mal mehrstimmig. Vielschichtig und schräg!

Mehr Informationen zum Konzert Donnerstag, 13. Februar 2025, 20:30 Uhr



Kuba

Spitzweidenweg 28

07743 Jena

Laibach sind nicht nur die berühmteste Band aus Slowenien, sondern auf der ganzen Welt bekannt dafür, mit Musik und Kunst zu provozieren. Zum einen durch ihre Musik – aus dekadenten Streichern, Chören, militärischem Gestus und tiefem Gesang – in die sie Anleihen von Bach bis Queen einfließen lassen. Aber vor allem provozieren sie mit Nazisymbolik genauso wie mit der der Stalinisten. Ihr Ziel: Die Leute zum Nachdenken anregen und aus der Geschichte lernen. Ihre Konzerte sind multimediale Kunstaktionen und riesige Selbstinszenierungen. Nach der Kritik an Faschismus und Nationalismus sind sie nun in der Gegenwart angekommen: bei der Kritik des Kapitalismus. Bei diesem Konzert feiern sie die Wieder-Veröffentlichung ihres Kult-Albums "Opus Dei" von 1987 und spielen einige Tracks des Albums seit vielen Jahren endlich wieder live.

Bildrechte: IMAGO/Gonzales Photo

Mehr Informationen zum Konzert 20. Februar 2025, 20 Uhr



F-Haus

Johannisplatz 14

07743 Jena

Sängerin Inéz und Schlagzeuger Demian trafen sich auf einer 90er-Jahre-Party an der Musikhochschule in Dresden und stellten fest, dass sie ähnliche musikalische Helden hatten: Enya, Thom Yorke und The Prodigy. Diese Einflüsse hört man auch ihrer Band Ätna an: Art Pop, futuristische Indietronica, satte Rhythmen und eindrucksvolle Vocals finden da auf ganz eigenartige, fantastische Weise zueinander. Die Musik verbindet das Duo dann kunstvoll mit Fashion und Design, monochromen Bühnenkostümen und visuell beeindruckenden Videos. 2024 ist ihr drittes Album "Lucky Dancer" erschienen, das sie im Kassablanca live vorstellen werden, damit auch das Publikum glücklich tanzen kann.

Bildrechte: Iga Drobisz/Press