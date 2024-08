In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es zahlreiche wunderbare Konzertorte, die kaum wahrgenommen werden. Das Ziel des MDR Musiksommers ist es daher, großartige Konzerte auch jenseits der Musikmetropolen wie Leipzig oder Weimar zu geben. Eröffnet wird die Konzertreihe am 2. August 2024 im Rosarium in Sangerhausen. Das Abschlusskonzert wird in Suhl gespielt. Auf dem Programm stehen Werke von Bruckner, Beethoven, Händel, Debussy, Pärt und vielen anderen. Neben den Ensembles des MDR werden auch Gäste wie das Gesangsensemble Voces8, das Weimarer Gitarrenquartett, die Schauspielerin Katja Riemann, die Sängerinnen Stefanie Heinzmann und Hanna Rautzenberg erwartet.





Veranstaltungsorte: 24 Spielorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Tickets können bereits gekauft werden.