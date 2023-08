In einem kleinen, bunt beleuchteten Wäldchen nahe dem Salzwedeler Ortsteil Pretzier pulsiert die Musik, die Menge tanzt und die Atmosphäre elektrisiert. Rund 1.000 Tanzwütige sind im 12. Jahr des Forest Jump Festivals dabei und tanzen das ganze Wochenende über nicht nur zum Spaß, sondern auch, um so gemeinsam ein Zeichen gegen rechte Hetze zu setzen – die, wie vielerorts, auch in der Altmark ein Problem darstellt, erklärt Veranstaltungsleiter Tobias Otto Arndt.