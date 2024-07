Deutsch-Rap wird eher mit Städten wie Stuttgart, Heidelberg, München oder Hamburg in Verbindung gebracht. Doch auch Chemnitz hatte in den 90er-Jahren eine lebendige Hip-Hop-Szene und galt als deren Hochburg in Ostdeutschland. Das Splash entstand ja nicht von ungefähr genau hier.



1998 fand – zunächst Indoor – das erste Festival im Kulturzentrum Kraftwerk statt. Mit Filmmaterial aus der Zeit taucht die Doku in die späten 90er- und frühen 2000er-Jahre ein, zeigt alte Aufnahmen des Chemnitzer DJ-Duos Tefla & Jaleel ebenso wie den damals noch völlig unbekannten Trettmann. Ein Jahr später reisten schon 10.000 Menschen an den Stausee Oberrabenstein, wo das Splash ab 1999 stattfand. Nach einer Zwischenstation auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld ist das Festival nun schon viele Jahre in Ferropolis in Gräfenhainichen beheimatet.