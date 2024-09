Bildrechte: MDR/Hartmut Bösener

Termine 2024/2025 Die schönsten Festivals in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

03. September 2024, 11:38 Uhr

Die Festivalsaison 2024 neigt sich dem Ende zu. Im September können Sie den Sommerausklang aber noch auf dem Harz Open Air in Wernigerode oder dem Reggae-Festival Colors of Beat in Torgau gebührend feiern. Nach einer kurzen Winterpause, geht es dann im Sommer 2025 wieder los. Ob WGT, Rudolstadt-Festival oder Klassik-Open Air: In dieser laufend aktualisierten Übersicht finden Sie eine bunte Auswahl an Festivals in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – mit allen wichtigen Informationen zu Veranstaltungsorten, Tickets, Terminen und Line Ups.