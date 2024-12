Bildrechte: MDR/Tom Schulze

"Frankie Boy" Frank Schöbel: 10 spannende Fakten über den DDR-Schlagerstar

11. Dezember 2024, 04:00 Uhr

In der DDR war Frank Schöbel der erfolgreichste und wohl auch vielseitigste Schlagersänger. Der Musikfilm "Heißer Sommer" zusammen mit Chris Doerk war ein DEFA-Hit, "Weihnachten in Familie" die meistverkaufte AMIGA-Platte. Und ein Song bleibt: "Schreibs mir in den Sand", Cover eines Stücks der ungarischen Prog-Rock-Legende Omega, das später auch die Scorpions oder Kanye West inspirierte. Geboren wurde "Frankie-Boy" am 11. Dezember 1942 als Sohn einer Opernsängerin in Leipzig. Mit 82 Jahren steht er immer noch auf der Bühne, er schrieb dem 1. FC Union Berlin eine neue Hymne und kickt noch selbst.