Tamara Danz war immer eine treibende und prägende Kraft, ihre stimmliche Bandbreite beeindruckend. Zunächst in Zusammenarbeit mit Werner Karma, später mit Gerhard Gundermann und dann auch als alleinige Autorin entstanden poetische Texte, die Seelenzustände in Worte fassen können: ob "Schlohweiße Tage", an denen das Gefühl von Enge, Stillstand und Perspektivlosigkeit übermächtig wird, die manchmal so schmerzliche Liebe in all ihren Facetten oder die Haltlosigkeit und das allgegenwärtige Zerbrechen in den Nachwendejahren.