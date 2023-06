Zum 25. Todestag Gerhard Gundermann: Liedermacher und Baggerfahrer aus Hoyerswerda

Gerhard Gundermann gilt als einer der begabtesten Liedermacher der DDR und auch der Nachwendezeit. Neben der Musik arbeitete er im Tagebau in der Lausitz. Dort baggerte er die Natur ab, deren Zerstörung er in seinen Liedern beklagte. Als singender Baggerfahrer wurde er zur "Stimme des Ostens". Vor 25 Jahren, am 21. Juni 1998, starb "Gundi" Gundermann überraschend mit nur 43 Jahren. Eine Erinnerung an sein Leben.