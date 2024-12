Bildrechte: Hendryk Proske

09. Dezember 2024, 13:09 Uhr

"Bis zuletzt" – so ist die Abschiedstour von Pankow betitelt, mit der sich die Band 2025 von ihren fans verabschiedet. Schon vorab gaben André Herzberg, Jäcki Reznicek, Frank Hille, Jürgen Ehle und Rainer Kirchmann am 7. Dezember 2024 in Halle eine exklusive Studiosession bei MDR KULTUR. Pankow wurden in der DDR zu einer der wichtigsten Bands und immer wieder mit den Rolling Stones verglichen. Immer wieder gerieten sie in Konflikt mit dem DDR-Regime wegen ihrer Texte voller Anspielungen. Genau für diese Liedzeilen – ob "Wir können bis an unsere Grenzen geh'n" oder "Du hast den Aufruhr in den Augen" – wird Pankow bis heute gefeiert, auch beim Konzert bei MDR KULTUR, das Sie hier immer und immer wieder anhören können.