Doch was macht das Leipziger Bachfest so einzigartig? Zum einen die Authentizität des Ortes. In Leipzig kommt man an Bach nicht vorbei: nicht an seinem Grab in der Thomaskirche, seinem Denkmal davor, der Thomasschule - und vor allem nicht an dem Wissen, dass er hier einen großen Teil seiner Werke komponiert hat. Zum anderen zieht genau das nicht nur ein internationales Publikum an, sondern auch Stars der Musikszene. Für sie ist es ebenfalls etwas Besonderes, an den historischen Wirkungsstätten Bachs zu spielen. Die Zuschauer erwartet ein Mix aus weltlichen und Kirchenkonzerten, atmosphärischen Jazz-Interpretationen, Kammerkonzerten, Open-Air-Veranstaltungen und neuerdings auch Konzerten für Kinder.