Das größte Musikfestival Thüringens – die Thüringer Bachwochen – finden jedes Jahr im Frühjahr statt. Im Mittelpunkt steht die Barockmusik, speziell die Werke Johann Sebastian Bachs. Dabei ist das Festival auch für Crossover-Projekte mit zeitgenössischer oder Popmusik offen. Die Konzerte finden an authentischen Bach-Orten statt, etwa im Bachhaus oder der Taufkirche in Bachs Geburtsstadt Eisenach sowie an frühen Wirkungsstätten in Weimar, Arnstadt und Mühlhausen. Aber auch an anderen Thüringer Kulturorten finden Konzerte und Veranstaltungen statt, etwa auf der Wartburg in Eisenach oder im Dom St. Marien in Erfurt.