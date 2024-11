Für Kurzentschlossene: NinaMarie ist kein – wie der Name zunächst vermuten lässt – weibliches Duo, sondern es ist das Nebenprojekt zweier Punkrocker: Thomas Götz, Gitarrist der Beatsteaks, und Marten Ebsen, Gitarrist und Songwriter von Turbostaat. Seit 2004 setzen sich beide an Silvester zusammen, um gemeinsam Musik zu schreiben. In ihren Songs geht es um das Unbehagen im eigenen Land, um cocktailtrinkende Leichen, Hochzeitsgeschenke oder alte Fotos. Live wird das Punk-Duo von Sophie Labrey an Schlagzeug, Orgel und Gitarre und Julius Rothländer am Bass begleitet.

Bildrechte: NinaMarie

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

27. November 2024, 20 Uhr



Wo?

Conne Island

Koburger Straße 3

04277 Leipzig

Für Kurzentschlossene: Folk-Pop mit viel Liebe zum Detail – das ist der Sound der Leipziger Band Almost Twins. Letztes Jahr wurde die fünfköpfige Band, die Sänger und Gitarrist Max Grüner zunächst als Solo-Projekt gestartet hatte, als Geheimtipp gehandelt – noch bevor sie ein Album veröffentlicht hatten. Das Debüt folgte mit "Hands/Trees" im Mai dieses Jahres. Der Sound der fünf Musiker erinnert an Größen wie Kings of Convenience, José Gonzalez oder This Is The Kit und hat dennoch einen ganz eigenen Twist. Sie selbst bezeichnen das als "experimentelle Singer-Songwriter-Musik, die Emotionen Ausdruck verleiht". Live ist das im November in Leipzig und Halle zu erleben.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

28. November 2024 in Leipzig, 20 Uhr



29. November 2024 in Halle, 20 Uhr



Wo?

Moritzbastei

Kurt-Masur-Platz 1

04109 Leipzig



Pierre Grasse

Große Steinstraße 55

06108 Halle

1999 sangen sich Rapper Max Herre und Soul-Sängerin Joy Denalane mit dem Duett "Mit Dir" in die Herzen der Musikfans. 25 Jahre später haben die beiden Musiker, die seitdem auch privat ein Paar sind und zwei gemeinsame Kinder haben, ihr erstes gemeinsames Album veröffentlicht. "Alles Liebe" blickt auf genau das: die Liebe – in all ihren Facetten. In 22 Songs feiern Max Herre und Joy Denalane ihre musikalische und persönliche Verbundenheit mit Soul, Hip-Hop und R&B, mit seinem nachdenklichen Flow und ihrem kraftvollen Gesang. Live präsentieren sie die Songs des Duettalbums im Dezember im Haus Auensee.

Bildrechte: Oliver Helbig

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Montag, 2. Dezember 2024, 20 Uhr



Wo?

Haus Auensee

Gustav-Esche-Straße 6

04159 Leipzig

Hinter Milliarden stehen eigentlich nur zwei: die beiden Musiker Ben Hartmann (Gitarre und Gesang) und Johannes Aue (Klavier). Kennengelernt haben sich beide während des Studiums in Berlin, seit 2013 machen sie gemeinsam Musik: eine Mischung aus Lied- und Deutschrock, kraftvolle poetische Texte treffen auf Punkattitüde. In ihren Liedern geht es um Psychosen, die Liebe, Ängste – schwere Themen, die Milliarden mit einer ganz besonderen Leichtigkeit vermitteln. Im November ist ihr viertes Album "Lotto" erschienen, das sie gemeinsam mit Band unter anderem im UT Connewitz vorstellen.

Bildrechte: Christoph Voy

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

4. Dezember 2024, 20 Uhr



Wo?

UT Connewitz

Wolfgang-Heinze-Straße 12 a

04277 Leipzig