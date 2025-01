Die deutsch-britische Musikerin Christin Nichols macht eine Mischung aus New Wave, Post-Punk, Indierock, und NDW. In ihren Songs teilt die Berlinerin, die auch Schauspielerin ist und die renommierte Ernst Busch-Schauspielschule absolviert hat, kritisch, laut und offen Punchlines gegen Sexismus oder die AfD aus. 2024 ist ihr zweites Soloalbum "Rette sich wer kann" erschienen – auf dem sie unter anderem mit Die Nerven-Mitglied Julian Knoth und Rapper Fatoni zusammengearbeitet hat. Wer sehen will, wie schön eine Welt aussehen könnte, in der alle gemeinsam an den Grundfesten des Patriarchats rütteln, sollte sich Nichols‘ Konzert im Conne Island nicht entgehen lassen.