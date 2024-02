Jan Plewka sang sich in den Neunzigern mit seiner Band Selig und der Schmuse-Ballade "Ohne Dich" in die Herzen vieler Teeanager. 30 Jahre später ist er weiter mit Selig aktiv, aber auch mit einigen anderen Musik-Projekten. So leiht er in der Reihe "Jan Plewka singt Rio Reiser" seine markante Stimme den Songs von Ton Steine Scherben und ihrem verstorbenen Frontmann.



Gemeinsam mit Marco Schmedtje, mit dem Plewka von 2003 bis 2005 die Band Zinoba hatte, entstand das Album "Between the 80’s", auf dem sie Hits der Achtziger zum Besten geben. "Billy Jean", "Material Girl" oder "Africa" werden dort auf ganz besondere und reduzierte Art und Weise interpretiert. Mit dem dazugehörigen Tour-Programm kommen sie im Februar in die Feuerwache Magdeburg.

Bildrechte: Sven Sindt