Singer-Songwriter Aiden Berglund alias Grimson hat im vergangenen Jahr sein vielversprechendes Debütalbum vorgelegt. 14 Barock-, Folk- und Psychedelic-Pop-Songs sind auf "Climbing Up The Chimney" zu hören, alle beruhen auf persönlichen Gefühlen und Erfahrungen. Geschrieben hat sie der schwedisch-amerikanische Multiinstrumentalist bereits vor einigen Jahren, als er noch in den USA High School und College besuchte. Aufgenommen hat er sie teilweise im eigenen Schlaf- oder Wohnzimmer. Im Mai tourt der Wahl-Berliner mit dem Album durch Europa und spielt auch ein Konzert in Magdeburg.