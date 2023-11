Bildrechte: Colourbox.de/MDR.DE

Mitmachangebote Sachsen-Anhalt: Hier können Sie gemeinsam Weihnachtslieder singen

27. November 2023, 04:00 Uhr

Weihnachten rückt näher und die Adventszeit beginnt. In diesen Tagen werden gern Weihnachtslieder gesungen. Das macht vor allem gemeinsam Spaß. In Sachsen-Anhalt gibt es viele Gelegenheiten, mit anderen zu singen – oft begleitet von einem Chor. Mitsing-Angebote gibt es zum Beispiel in der Arena in Magdeburg, im Harz, in Barby, vor der Kulisse der Bischofsburg in Burgliebenau oder im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Weihnachtsliedersingen im Advent 2023.