Sie sind ein absoluter Exportschlager: 700.000 Herrnhuter Sterne werden pro Jahr in der Oberlausitz hergestellt und leuchten nicht nur im Berliner Dom und im Bundeskanzleramt, sondern auch in aller Welt – in Grönland, in einem Flüchtlingscamp in Malawi, im US-amerikanischen Betlehem und auf dem Sternberg in Palästina.



Den ersten Stern hat der Legende nach ein Mathelehrer aus Niesky entwickelt. Damit wollte er seinen Schülerinnen und Schülern geometrische Formen beibringen: Der erste Herrnhuter Stern bestand aus 25 Spitzen, 17 viereckigen und acht dreieckigen Zacken und soll am 6. Januar 1821 zum ersten Mal geleuchtet haben. Die ersten Herrnhuter Sterne waren weiß und rot, als Symbol für die Reinheit und das Blut Christi. In Serie produziert wurden die Sterne dann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts: 1897 begann der ortsansässige Buchbinder Pieter Hendrik Verbeek mit dem Vertrieb der Herrnhuter Sterne und ließ sich eine robustere Version als Patent eintragen.



Seinen Namen verdankt der Stern der Herrnhuter Brüdergemeine, deren Mitglieder vor rund 300 Jahren als protestantische Glaubensflüchtlinge in die sächsische Provinz kamen. Die Herrnhuter Missionare, meist Handwerker, nahmen ihre Sterne dann mit und verbreiteten sie so in der Welt. Ein Original Herrnhuter Stern ist an seinen 25 Zacken zu erkennen, er muss traditionsgemäß von seinem Besitzer selbst zusammengebaut werden.

In der Schauwerkstatt der Herrnhuter Sterne GmbH in Herrnhut bei Zittau fertigt Kerstin Herzmann einen Stern. Bildrechte: IMAGO / epd