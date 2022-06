Der 1961 in Mailand geborene Daniele Gatti ist Musikdirektor des Ochestra Mozart und Chefdirigent des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Er war unter anderem Chefdirigent des Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam, wo er 2018 nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Musikerinnen entlassen wurde. Ähnlich bedeutende Positionen hatte er an vielen weiteren Häusern, so beim Orchestre national de France, dem Royal Opera House in London oder dem Opernhaus Zürich. Daneben arbeitete er regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern oder dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammen. 2008 eröffnete er die Bayreuther Wagner-Festspiele mit "Parsifal".