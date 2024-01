Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ist das größte Festival der Gothic-Szene und lockt immer auch internationale Künstler*innen und Besucher*innen in die Messestadt. Es findet zu Pfingsten statt, 2024 vom 17. bis 20. Mai. Auftakt ist in jedem Jahr das Viktorianische Picknick am Freitag im Clara-Zeitkin-Park. Beim WGT gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch Mittelaltermärkte, Partys, Lesungen und Ausstellungen an rund 50 Veranstaltungsorten, die in der ganzen Stadt verteilt sind. 2023 zählten die Veranstalter rund 20.000 Besucherinnen und Besucher.



Zu den bisher bestätigten Bands des Line-Ups 2024 gehören Blitzkid, Christian Death, Tiamat, The Bellweather Syndicate, Primordial, Theatre of Hate, Cumulu Nimbus, Bon Harris und mehr. Reaper werden laut Veranstalter auf dem WGT eine exklusive Band-Reunionshow spielen.





Veranstaltungsorte: agra-Park, Moritzbastei, Torhaus Dölitz, Südfriedhof, Volkspalast Kuppelhalle ... – insgesamt 50 Veranstaltungsorte

Alle Fragen zum Ticketvorverkauf und anderen Infos gibt es im FAQ.