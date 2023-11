Bildrechte: IMAGO / Steinach

Adventszeit Thüringen: Wo Sie gemeinsam Weihnachtslieder singen können

30. November 2023, 04:00 Uhr

Ob "O Tannenbaum" oder "Stille Nacht, heilige Nacht": Weihnachtslieder gehören im Advent einfach dazu und besonders schön ist es, sie gemeinsam mit anderen zu singen. Ob in der Kirche oder auf dem Weihnachtsmarkt – in Thüringen gibt es zahlreiche Aktionen zum Mitsingen. Zum Beispiel auf den Stufen des Doms in Erfurt, in Nordhausen oder in Heiligenstadt. Hier finden Sie Tipps zum Weihnachslieder-Singen im Advent 2023.