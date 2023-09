Besuchen Sie uns für einen Nachmittag in den Redaktionsräumen am Augustusplatz in Leipzig. Erleben Sie, wie sich das MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Dennis Russell Davies ein Stück erarbeitet. Tauchen Sie ein in die redaktionelle Aufbereitung von Klassik- und Kulturthemen. Bewerben Sie sich jetzt hier für einen besonderen Tag.