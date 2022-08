Erleben Sie spannende Stunden in unseren Redaktionen und Programmen. Was passiert in einer Redaktionskonferenz, wie werden Fakten professionell recherchiert, wie erfolgt eine Hörspielproduktion, was passiert in der Mediengestaltung, wie arbeitet eine Social Media-Redaktion, welche Songs schaffen es ins Radio, was passiert bei Reportereinsätzen oder wie läuft eine Orchesterprobe ab?



Diese und andere Fragen beantworten wir bei unserer Programmmachen-Aktion vom 15. August bis 16. September in unseren Redaktionen von Fernsehen, Radio und Online. Unsere Teams freuen sich auf Ihre Bewerbung!