Wie lange haben Sie an der zweiten Staffel gearbeitet?

Wir haben nach dem Release der ersten Staffel, also Ende letzten Jahres, gemerkt, dass da noch deutlich mehr ist, was wir erzählen müssen. Anfang dieses Jahres haben wir dann mit der Recherche begonnen.

In der ersten Folge sagen Sie, der Claim "Die 90er sind zurück" stört Sie, lässt bei Ihnen auf einer anderen Ebene Unbehagen aufkommen. Warum?

Wenn man sagt "die 90er sind zurück", dann schwingt da mit, dass es nach den 90er-Jahren besser wurde. Zwar gingen die eskalierende Gewalt auf offener Straße und Morde an Unschuldigen zurück, aber das heißt nicht, dass Betroffene von rechter Gewalt unter menschenwürdigen Bedingungen gelebt haben. Nur weil ich auf der Straße nicht um mein Leben fürchten muss, heißt dass noch lange nicht, dass ich keine Anfeindungen erlebe, beleidigt oder verfolgt werde.

Ich glaube, in den 90er-Jahren, als es ein Eskalationsmomentum gab, war eine große mediale Aufmerksamkeit für das Thema vorhanden. Und dann ist das in Vergessenheit geraten. Dann hat niemand mehr nachgefragt, wie es den Menschen, die davon betroffen waren, erging.

Was hat Sie am meisten bei der Arbeit oder vor Ort beeindruckt, was hat Sie noch lange begleitet, frustriert oder berührt?

Frustriert hat mich, dass viele Probleme, die wir heute mit rechter Gewalt im Osten haben, vermieden hätten werden können.

In der ersten Staffel haben meine Eltern über das erzählt, was sie in den 90er-Jahren in Eberswalde erlebt haben. Frustriert hat mich in der zweiten Staffel, dass die Geschichte von Ahmed quasi eine ganz ähnliche ist. Und zwar in dem Sinne, dass die Gewalt nicht nachgelassen hat.

Ich frage mich: Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie kann es sein, dass 30 Jahre später immer noch Betroffene die Aufklärungsarbeit leisten müssen? Während die Täter von damals in der Zwischenzeit ihre Springerstiefel an den Nagel gehängt und teilweise sogar dafür gesorgt haben, dass die rechten Strukturen im Osten wieder so erstarkt sind.

Und was fanden Sie positiv?