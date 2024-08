Der Doku-Podcast "Rechter Terror" taucht in die Geschichte des rechtsextremen Terrors in Deutschland ein. Dabei geht es unter anderem um den Anschlag von Halle, die Mordserie des NSU und die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen und Erfurt. Die fünf Folgen machen deutlich, dass es rechten Terror nicht nur in Ostdeutschland gab, sondern rechte Gewalt in Ost und West in den vergangenen vier Jahrzehnten immer wieder explodiert ist. So widmet sich eine Folge auch dem Oktoberfest-Attentat von 1980 oder dem Brandanschlag von Mölln. Der Podcast geht auch den Fragen nach, wieso Neonazi-Verbrechen so lange verharmlost wurden und Ermittlungen so oft in falsche Richtungen verliefen.