Hendrik Bolz, Jahrgang 1988, ist Autor des biografischen Buchs "Nullerjahre" über seine Plattenbaujugend in Stralsund und ein Teil des Rap-Duos Zugezogen Maskulin. Immer wieder beschäftigt er sich mit den extremen Umbrüchen der Wende, die ihn und seine Generation bis heute prägen. Die 90er durchlebte er als kleines Kind in einem Umfeld, in dem junge Neonazis allgegenwärtig und tonangebend waren. Für den Podcast "Springerstiefel" reist er nun in dieses Jahrzehnt zurück.



Don Pablo Mulemba, Jahrgang 1995, ist Reporter und in Eberswalde aufgewachsen. Als Sohn eines ehemaligen Vertragsarbeiters aus Angola und einer ostdeutschen Mutter hat er eine besondere Perspektive auf den Osten. Im Podcast will er gemeinsam mit seinen Eltern aufarbeiten, wie sie als Schwarze Familie die Explosion rechter Gewalt in den 90er-Jahren erlebt haben – und wie diese Erfahrungen ihr Leben und damit auch ihn selbst geprägt haben.

Don Pablo Mulemba (links) und Hendrik Bolz (rechts) erzählen im Podcast "Springerstiefel" aus ihrer Jugend. Bildrechte: MDR/Moise Youmba