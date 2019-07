Landgraf Hermann aus dem "Tannhäuser" hat ein reales Vorbild: Landgraf Hermann von Thüringen. Auf der Wartburg veranstaltete er gern Gesangswettbewerbe. Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Am Anfang steht die Kunst. Landgraf Hermann I., Landesvater in Thüringen, war nämlich ein Kunstfreund. Er hatte verschiedene Sänger an seinem Hof engagiert und immer wieder Gesangswettbewerbe organisiert. Da mussten die Sänger zu bestimmten Themen Lieder verfassen und gegeneinander antreten. Tannhäuser, der mit Vornamen Heinrich heißt, muss das ziemlich gut gekonnt haben. Zumindest in den Ohren – und Augen! – von Elisabeth, der Nichte des Landgrafen (gemäß Libretto) bzw. Schwiegertochter (historisch betrachtet). Elisabeths reales Vorbild ist die "Heilige Elisabeth", die schon im Diesseits ziemlich Jenseits-orientiert war. Deswegen gibt sich Elisabeth auch in Wagners "Tannhäuser" ziemlich unnahbar. Mit einer Ausnahme: Tannhäusers Lieder rufen ihr "neues Leben in die Brust". Für Elisabeth waren es "Gefühle, die ich nie empfunden!". "Jähe Lust" war in sie gedrungen. Klingt so, als hätte Elisabeth auf dem Weg in die Heiligkeit Schmetterlinge im Bauch und kurz die Kontrolle verloren. Allerdings hatte Tannhäuser auch nicht zugegriffen. Vielleicht, weil Elisabeth dem Landgrafen, seinem Arbeitgeber, so nahe stand.



Irgendwann hatte Tannhäuser aber die Nase voll und mit "Hochmut" gekündigt. "Stolz" war er GEGANGEN. Allerdings nicht weit. 13 Kilometer östlich der Wartburg liegt der Hörselberg mit Venushöhle. Dort war Tannhäuser dann gewissermaßen abgetaucht. Und hier beginnt die Oper. In einer Grotte, die in "zauberhaftem, rötlichen Licht" erscheint. Dazu gibt es einen "smaragdgrünen" Wasserfall, einen Badesee und "korallenartige tropische Gewächse". Am Strand lieben Jünglinge sich mit Nymphen; Bacchantinnen fordern zu "wilder Lust" auf. "Höchste Raserei", Chaos also, bricht aus und will wieder in geordnete Bahnen gebracht werden – davon erzählt die Ouvertüre und bringt vielleicht eine Utopie ins Spiel, in der Liebeskräfte letztendlich austariert sind.