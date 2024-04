Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Meißen, Eisenach und Pouch

25. April 2024, 15:30 Uhr

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? Das sind unsere Tipps: Eine Zeitreise ins Jahr 1423, in dem ein Königsmacher große Macht erlangt, zu sehen in der Albrechtsburg Meißen. In Eisenach gibt es eine neue Ausstellung, die unter dem Motto "Rotten Thüringen" verschwundene Arbeit an vergessenen Orten zeigt. Und da das Wetter wieder besser wird, empfehlen wir einen Ausflug, zum Beispiel zur Halbinsel Pouch mit Goitzsche See und malerischer Landschaft.