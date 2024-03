Lange blieben sie unsichtbar: Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die aus Vietnam in die DDR kamen. Selbst nach der Wiedervereinigung versuchten sie meist unter dem Radar zu bleiben und so wissen die wenigsten um diese Schicksale. Miriam Tscholl, die ehemalige Leiterin der Dresdner Bürgerbühne und somit sehr erfahren in der Arbeit Laien auf der Theaterbühne, hat drei Frauen eingeladen ihre Geschichten zu erzählen. Es sind Geschichten, die rühren und die erschrecken. Jeder sollte diese Stimmen hören. Bildrechte: Dieter Wuschanski

Weitere Informationen "So glücklich, dass du Angst bekommst"

Geschichten von Chemnitzer Frauen aus Vietnam



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 105 Minuten, keine Pause



Termine:

9. März, 20 Uhr

16. März, 20 Uhr

Nur die wenigsten Menschen zeigen im Alltag ihr wahres Gesicht. Stattdessen verstecken wir uns hinter verschiedenen Masken, der Maske der Angestellten, der Maske der guten Nachbarschaft, der Maske der guten Schwiegerkinder. Das ist in der Regel gesund und nur manchmal ein Problem. Der Tanzabend "Masken" in Plauen verhandelt genau diese Alltagspraxis.

Dabei sticht für die Kritiker Katharina Leuoth vor allem der zweite Teil des Abends von Ballettchef Sergei Vanaev heraus, der ganz ungeschönt zeigt, wie sich Menschen bereitwillig die gleichen Masken aufsetzen, sich einer unheilvollen Gruppendynamik unterordnen. "Sein Stück ist klar, unnachgiebig, vehement, böse und brutal und doch mit so vielfältigen tänzerischen Bewegungen versehen, dass man gebannt zuschaut. Vanaev zeigt, wie Manipulation und Gleichschaltung funktionieren und welchen Preis wir dafür zahlen", schreibt Leuoth in der "Freien Presse". Begleitet wird dieser Vorgang von Ravels "Bolero", der sich in diesem Fall gnadenlos wiederholt und im Kreis dreht. Bildrechte: André Leischner

Weitere Informationen "Masken"

Ballettabend von Mário Radačovský und Sergei Vanaev



Adresse:

Vogtlandtheater

Theaterplatz

08523 Plauen



Termine:

28. März, 19:30 Uhr

Diese Geschichte begleitet die Oper und das Musiktheater in Europa schon von Anfang an: Kaum verheiratet, stirbt Eurydike. Ihr Mann ist glücklicherweise ein begnadeter Sänger und kann die Götter erweichen. Jacques Offenbach hat diese Geschichte Mitte des 19. Jahrhunderts schon ordentlich auf links gedreht – mit vergnügungssüchtigen Göttern, die sich auch gerne mal als Fliege verkleiden.

Regisseur Johannes Pölzgutter hat die komische Oper mit der neuen Textfassung von Thomas Winter noch mehr auf das heute gedreht und hebt die freie Entfaltung des Individuums als ein Erfolg der Neuzeit hervor. Matthias Zwarg ist in der "Freien Presse" voll des Lobes: "Das ist intelligentes Unterhaltungstheater vom Feinsten, nicht überpolitisiert, aber mit Seitenhieben in alle Richtungen, vor allem in die der 'öffentlichen Meinung', die sich erpresserisch auch schnell mal ändert. Das Stück schwelgt in Farben und Kostümen in dem prächtigen Bühnenbild von Manuel Kolip, dessen vier rote Vorhänge schon darauf hindeuten: Das ist Theater, nicht das wirkliche Leben." Bildrechte: Nasser Hashemi