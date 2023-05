Viele technische und industrielle Entwicklungen von weltweiter Bedeutung hatten und haben in und um Chemnitz ihren Ursprung. Den industriellen Charme von damals kann man auch heute noch an vielen Orten in der Stadt entdecken. Einen Einblick in mehr als 200 Jahre Industriegeschichte der Region erhalten Interessierte bei einem Besuch im Sächsischen Industriemuseum. Eingerichtet in den Räumen einer ehemaligen Gießerei erzählt es vom Innovationsgeist der Sachsen und stellt bedeutende Unternehmer, Arbeiter und Kreative vor. Besucherinnen und Besucher können historische Textil- und Dampfmaschinen bestaunen, aber auch moderne Industrieroboter.