Manchmal muss es an einem Tanzabend um nicht mehr gehen, als um den Tanz selbst. So ist es auch bei dem ersten Teil des Doppelabends "Kontrapunkte" am Chemnitzer Ballett. Mit der Musik von Astor Piazzolla hat Hans van Manen einen eigenen Zugang zum Tango gefunden. Er löst sich von den starren Mustern und Regeln des traditionellen Tanzes und verbindet die klassischen Posen mit dem Ballett. "Klare Formen ohne Tingeltangel: mechanisch akkurate Schrittfolgen, Drehungen auf Spitze wie bei Spieluhrfiguren, Hebungen, Sprünge. Viel Synchronität, viel Symmetrie, die pure Kraft ausstrahlen. Paare tanzen, auch Männer miteinander, finden sich in Gruppen und treiben wieder auseinander", beschreibt Kritikerin Katharina Leuoth in der "Freien Presse" und freut sich, dass die Kult-Choreografie aus den 70er-Jahren nun in Chemnitz zu sehen ist. Dort wird sie verbunden mit einer etwas anders gelagerten Arbeit von Juanjo Arqués: In "Manoeuvre" testen sieben Tänzer verschiedene Posen der Männlichkeit aus. Beide Teile des Tanzabends seien bereichernd, meint die Kritikerin. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Kontrapunkte"

Zweiteiliger Ballettabend mit "5 Tangos" von Hans van Manen

und "Manœuvre" von Juanjo Arqués



Adresse:

Opernhaus

Theaterplatz 2

09111 Chemnitz



Dauer: 75 Minuten, eine Pause



Termine:

8. Mai, 19:30 Uhr

Lange blieben sie unsichtbar: Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die aus Vietnam in die DDR kamen. Selbst nach der Wiedervereinigung versuchten sie meist unter dem Radar zu bleiben und so wissen die wenigsten um diese Schicksale. Miriam Tscholl, die ehemalige Leiterin der Dresdner Bürgerbühne und somit sehr erfahren in der Arbeit mit Laien auf der Theaterbühne, hat drei Frauen eingeladen, ihre Geschichten zu erzählen. Es sind Geschichten, die rühren und die erschrecken. Jeder sollte diese Stimmen hören. Bildrechte: Dieter Wuschanski

Weitere Informationen "So glücklich, dass du Angst bekommst"

Geschichten von Chemnitzer Frauen aus Vietnam



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 100 Minuten, keine Pause



Termine:

17. Mai, 20 Uhr

18. Mai, 18 Uhr (AUSVERKAUFT)

Es ist nicht immer so einfach, wie es in der Bibel klingt: Abgesehen vom Schöpfungsakt in sieben Tagen und einer "unbefleckten Empfängnis", schon dass Josef und Maria überhaupt eine Unterkunft gefunden haben, grenzte an ein Wunder. Das zeigt die Oper "Sleepless" von Peter Eötvös nach einer Erzählung des Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse. Darin machen sich Asle und die schwangere Alida auf den Weg durch die Welt. Doch weil die sich den beiden jungen Menschen immer feindlich zeigt, wird Asle zum Mörder. Das Musiktheater des inzwischen verstorbenen Komponisten ist eine Art Moritat, eine frühere Version des Thrillers oder Krimis. Eötvös besitzt dafür eine überzeugende Tonsprache, die Melodien und Klänge übereinanderschichtet und auf diese Weise eine Art Musikwolke entsteht. Die Inszenierung am Theater Chemnitz ist reduziert und konzentriert, passt wunderbar zur Musik und vermeidet eine klare Moral. "Geschichte, Bilder, Musik, Aussage – es ist Vieles, was von dieser Oper im Gedächtnis haften bleibt. Ein schlüssiges Konzept, das zum Nachdenken anregt und zugleich ein Achtungszeichen in Sachen Musiktheater in der Kulturhauptstadt in spe setzt", meint Torsten Kohlschein in der "Freien Presse". Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Sleepless"

Opernballade von Peter Eötvös



Adresse:

Opernhaus

Theaterplatz 2

09111 Chemnitz



Dauer: 140 Minuten, eine Pause



Termine:

3. Mai, 19:30 Uhr

11. Mai, 19:30 Uhr

26. Mai, 17 Uhr

Es ist ein Klassiker des Theaters und eine Parabel für den moralischen Widerstand: Antigone. Der Krieg ist gerade vorbei, in dem zwei Brüder beim Kampf um die Macht gestorben sind. Ihr Onkel ist nun König und erlaubt nur einen der beiden zu begraben. Ihre Schwester Antigone jedoch widersetzt sich und es kommt zur Katastrophe. Der Klassiker von Sophokles ist aktuell sowohl in Chemnitz als auch in Plauen zu sehen. So können Interessierte einen noch intensiveren Blick auf den alten Stoff bekommen.

In Chemnitz wird vor dem eigentlichen Drama viel Vorgeschichte erzählt. Die Bühne ist ein Ödland aus Sand und Baumstümpfen. Dazwischen spielt das Ensemble, geschickt wechselnd zwischen "körperliche Dynamik und Statik", berichtet Kritikerin Sarah Hofmann in der "Freien Presse". Regisseurin Nina Mattenklotz "bedient sich an altgriechischer Theaterpraxis, indem sie Figuren mit riesigen Masken spielen lässt, setzt auf starke emotionale und symbolträchtige Bilder und lässt einem wirklich guten Ensemble Raum zum Spiel." Bildrechte: Dieter Wuschanski

In Plauen wird auf die komplexe Vorgeschichte des überforderten Königs Kreon verzichtet, sondern sich ganz auf die eigentliche Titelheldin konzentriert. Die Bühne noch etwas abstrakter mit vereinzelten schwarzen schiefen Quadern. "Dabei gibt das Ensemble eine wirklich beeindruckende Vorstellung“, urteilt Kritikerin Hofmann abermals in der "Freien Presse". Ergänzt wird das durch ein Soundbett und schwarz-weiße Videosequenzen, die die emotionalen und psychologischen Momente unterstreichen. "Sie haben beide Längen, aber auch große Stärken, setzen auf jeweils grundverschiedene Lesarten. Während Nina Mattenklotz in Chemnitz ihren Fokus auf das Aufeinanderprallen von Prinzipien legt, setzt Joanna Lewicka eher auf die psychologische Komponente, spielt mit dem Abgründigen", resümiert die Kritikerin. Bildrechte: André Leischner

Weitere Informationen "Antigone" nach Sophokles, Euripides, Aischylos und John von Düffel



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Termine:

13. Mai, 19:30 Uhr



Adresse:

Vogtlandtheater

Theaterplatz

08523 Plauen



Termine:

20. Mai, 18 Uhr

Auch im Mai ist das europäische Theater zu Gast in der künftigen Kulturhauptstadt Europas. Zum Festival Nonstop Europa sind mehrere Produktionen eingeladen, auch von Theaterschulen und jungen Teams. In diesem Jahr steht vor allem Polen im Zentrum des Programms: Der junge und gefeierte Regisseur Grzegorz Bral verknüpft Adam Mickiewicz‘ "Totenfeier" bildstark mit der Geschichte Polens. Das Theater Watbrzych erzählt von dem Menschen Salman Schocken, der zur Zeit von Josef Mengeles lebte. Die Uni Temeswar zeigt Szenen von Truman Capote und die Anton Bruckner Privatuniversität Linz Ausschnitte von Tennessee Williams.

Weitere Informationen Das Festival Nonsstop Europa findet vom 9. bis zum 11. Mai statt.



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Das komplette Programm gibt es auf der Seite des Theaters Chemnitz.

Theater, das sich einmischt, das sich mit den Menschen beschäftigt – das will das Festival "Der Rahmen ist Programm", das maßgeblich vom Verein Asa-FF organisiert wird. Neben Theaterstücken gibt es Filme, Gesprächsformate und Rundgänge. Der Audiowalk "Tyrannosaurus Regina" überlegt, wie uns etwas, das nicht mehr da ist (wie Dinosaurier oder die DDR) immer noch beeinflussen können. In "Frau Minister" untersucht Jule Torhorst das Leben ihrer Großmutter, die erste weibliche Ministerin in Deutschland, die kaum noch jemand kennt. Das Fritz Theater steuert die eigene Produktion "Schlagersüsstafel" über ein Treffen von Jugendlichen aus DDR und BRD bei.