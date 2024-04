Seit seiner Uraufführung ist dieses Stück ein Klassiker: "Die Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht, Elisabeth Hauptmann und Kurt Weill. Die Songs gehen ins Ohr, die Liebesgeschichte berührt auf der Gefühlsebene und die sozialkritische Dimension auf einer Verstandesebene. Zwischen all dem Elend der Gesellschaft arbeitet sich der Gangster Macheath ganz im neoliberalen Sinne nach oben und wird dabei von seiner Liebe Polly unterstützt. Der berühmte Satz "Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank" bringt die Kapitalismuskritik auf den Punkt. In Annaberg-Buchholz werden solche Sätze jedoch nicht überbetont, weil die Inszenierung von Jasmin Sarah Zamani die Bedeutung dieser Sätze aus dem Spiel heraus entstehen lässt. Das Ensemble wurde in bunte, auf spielerische Weise übertriebene Kostüme gesteckt und lässt den Klassiker für sich wirken. Statt eine neue Bedeutungsebene draufzusetzen, verlassen sie sich ganz auf den erfolgreichen Text und die Handlung. "Bis in alle Nebenrollen agiert das Ensemble spielfreudig und komödiantisch. Die berühmten Songs werden mehr oder weniger schräg, aber immer überzeugend gesungen. Die Band unter der Leitung von Markus Teichler intoniert dazu die Musik von Kurt Weill oft bewusst einen Tick neben der Ideallinie", meint der Kritiker Matthias Zwarg in der "Freien Presse". Bildrechte: Dirk Rückschloss / Pixore Photography

Weitere Informationen "Die Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht, Elisabeth Hauptmann und Kurt Weill



Adresse:

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 67

09456 Annaberg-Buchholz



Termine:

7. April 2024, 19:30 Uhr

13. April 2024, 15 Uhr (mit Audiodeskription)

Isa bricht aus der Psychiatrie aus und sucht sich mit ihrem Tagebuch in der Hand einen Weg durch die Welt. Sie lässt sich treiben, schlägt sich durch, erlebt die Welt. Während der unvollendete Roman von Wolfgang Herrndorf unklar lässt, was wirklich real ist, spielt die Inszenierung von Katharina Kummer in Chemnitz geradezu mit dem Abstrakten und Eingebildeten. Alles ist in Schwarz, Weiß und Rot getaucht. Claudia Acker und Charlie Casanova spielen beide Isa, die so ständig mit sich selbst ins Gespräch kommt. Die beiden Spielerinnen nutzen alle Mittel, die das Theater zu bieten hat, neben Schauspiel auch Pantomime und Puppenspiel. Die Kritikerin der "Freien Presse", Sarah Hofmann, warnt, dass hier nicht der Roman von Herrndorf in Reinform auf die Bühne kommt, ist aber überzeugt von der sehr konsequenten Lesart, die das Publikum in den wilden Gedankenstrom von Isa einlädt. Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Bilder deiner großen Liebe"

nach Wolfgang Herrndorf



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

9. April 2024, 18 Uhr

11. April 2024, 10 Uhr

Dora zieht gemeinsam mit ihrem Hund von Berlin ins Brandenburger Land und baut dort ein Haus. Dabei ist die Stadtfrau etwas überfordert von der neuen Nachbarschaft: Am schlimmsten ist vielleicht Gote, der sich zwar rührend um seine Tochter kümmert, aber auch immer wieder mit Gewalt droht und ein strammer Nazi ist. Dennoch finden die beiden irgendwann einen Draht zueinander. Doch auch die anderen Menschen im Dorf haben so ihre Macken und auch Bracken selbst ist ein schwieriger Ort, in dem es nicht mal eine Bäckerei gibt. Mit ihrem Roman "Über Menschen" wirft die Autorin Juli Zeh einen ungeschönten Blick in die Provinz und hinterfragt die gefestigten ideologischen Grenzen von Menschen. Jan Jochymski überträgt die Handlung am Theater Plauen-Zwickau wunderbar auf die Bühne. Theaterkritiker Maurice Querner erzählt in der "Freien Presse" begeistert, wie Ute Menzel den Hund spielt und sich mit der Hauptfigur gespielt von Julia Hell den Romantext aufteilt. Doch auch das restliche Ensemble kann überzeugen, vor allem Stephan Schäfer schafft es, den Nazi Gote mit viel Ambivalenz zu spielen. Bildrechte: André Leischner

Weitere Informationen "Über Menschen"

nach dem Roman von Juli Zeh



Adresse:

Gewandhaus

Hauptmarkt

08056 Zwickau



Dauer: 150 Minuten, eine Pause



Termine:

12. April 2024, 19:30 Uhr

"Figaro, Figaro, Figaro" – auch wer keine Opern kennt, kennt wohl diese Melodie. Der dreifache Namensruf mit absteigender Melodie. Die stammt nicht aus Mozarts "Die Hochzeit des Figaro", sondern aus der Vorgeschichte "Il barbiere di siviglia" von Giacchino Rossini, die aber später vertont wurde – als Prequel sozusagen. Hier ist der Graf noch nicht verheiratet, sondern bittet den Friseur Figaro darum, ihn mit Rosina zu verkuppeln. Am Mittelsächsischen Theater erzählt Barbara Schöne die Geschichte als bunte Soap mit leicht überzeichneten Kostümen. Dafür setzt sie ganz auf den komischen Charakter der Oper, die von der klassischen italienischen Komödie inspiriert war. Musikalisch bleiben dabei für MDR KLASSIK-Opernkritiker Bernhard Doppler keine Wünsche offen und spricht sogar von einem "Qualitätsbarbiere", dessen Figuren wunderbar in dieses Stadttheater passen.