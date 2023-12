Vielleicht ist es nur folgerichtig, Shakespeares "Sommernachtstraum" in einer Zeit von Umweltzerstörung und einer Industriestadt wie Chemnitz nicht wie vorgesehen in einem Wald spielen zu lassen. Regisseurin Martina Eitner-Acheampong und Ausstatter Jan Steiger verlegen den Klassiker in eine Zukunft, in der der Handlungsort Athen in Schutt und Asche liegt. Die Handwerker, die eine tragische Komödie proben, sind hier Bauarbeiter beim Wiederaufbau. Die verliebten Paare irren zwischen Ruinen umher. Die Handlung wird nicht groß verändert und erzählt weiterhin, wie Elfenkönig Oberon im Streit mit seiner Frau liegt, sie mit Liebestrank an ein Monster bindet und zwischen zwei Paaren für viel Verwirrung sorgt. "Sie lassen keinen Raum für Langeweile, füllen das Stück mit Leben, bringen es in die Gegenwart, weben geschickt aktuelle Diskurse ein", schreibt Sarah Hofmann in der "Freien Presse" und meint damit zum Beispiel, dass Lisanne Hirzel sowohl die Elfenkönigin als auch den Kobold Puck mit viel Energie spielt – und genau das verdienen Stück und Rolle. Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Ein Sommernachtstraum"

von William Shakespeare



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 130 Minuten, eine Pause



Termine:

26. Dezember, 18 Uhr

Sie sind zwar arm, aber eine glückliche kleine Familie. Alles ändert sich, als das Kind Jakob einen Zauberfisch im Meer findet, von dem er sich neue Schuhe wünscht. Auch seine Eltern wollen Schuhe – und dann noch mehr. Immer wieder schicken sie ihren Sohn zum Zauberfisch, damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen, doch die Beziehung zu ihrem Sohn leidet. In Chemnitz bringt das Figurentheater die Kinderoper nach dem Grimm-Märchen "Der Fischer und seine Frau" auf die Bühne. Die ist mit Fischernetzen ausgelegt, über die ein riesiger Fisch gleitet. "Alles in allem ist 'Gold!' eine sehr gelungene Inszenierung mit Tiefgang. Stellt sie doch die Frage, ob die Wünsche und Sehnsüchte von Erwachsenen denn auch automatisch gut fürs Kind sind", schreibt Sarah Hofmann in der "Freien Presse". Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Gold!"

Musiktheater für Kinder von Leonard Evers und Flora Verbrugge

nach dem Märchen "Vom Fischer und seiner Frau"



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 55 Minuten, ohne Pause



Nächste Termine:

9. Januar 2024, 09:30 Uhr

10. Januar 2024, 09:30 Uhr

Ende des 19. Jahrhunderts kam George Gershwin in New York zu Welt. Wenige Jahre zuvor sind seine jüdischen Eltern aus Russland in die USA ausgewandert, um der antisemitischen Stimmung in Europa zu entkommen. So dominieren auch Koffer den Beginn des Tanz-Stückes "Rhapsody in C" über das Leben eines der wichtigsten Komponisten der Musikgeschichte der USA. Immerhin hat er Werke geschaffen wie die "Rhapsody in Blue" oder "Ein Amerikaner in Paris". Der Ballettabend von Sabrina Sadowska, Chefin des Chemnitzer Balletts, und Edvin Revazov reiht solche Stücke von Gershwin und Zeitgenossen aneinander und erzählt mit klassisch angehauchtem Tanz die Lebensstationen des Komponisten. "Es ist zunächst einmal ein bildgewaltiges Ballett, eines, dass das Auge verwöhnt statt herausfordert", erzählt Katharina Leuoth in der "Freien Presse" und erklärt das Tanz-Stück zu einem Erfolg. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Rhapsody in C"

Ballett von Sabrina Sadowska



Adresse:

Opernhaus

Theaterplatz 2

09111 Chemnitz



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Nächste Termine:

24. Februar 2024, 19:30 Uhr

Von "Rigoletto" sagen manche, es sei die perfekte Oper. Giuseppe Verdi habe sie so vollendet komponiert, dass man sie gar nicht schlecht spielen kann. Sicherlich gibt es dafür Gegenbeweise, jedoch nicht in Sachsen. Regisseurin Juana Ines Cano Restrepo hat sich ganz auf die emotional verstrickte Geschichte konzentriert: Der Hofnarr Rigoletto wird von allen verspottet, weil er allen mit Spott ihre Fehler vorhält. Sie zielen auf das, was für den Witwer das Wichtigste ist: seine Tochter. Die ihrerseits hat eine Affäre mit dem lebensfrohen Herzog begonnen. Die Ausstattung am Mittelsächsischen Theater punktet mit einer klaren Farbdramaturgie, die die Geschichte klar und zeitlos macht. Doch besonders lobt Torsten Kohlschein in der "Freien Presse" das Ensemble: Beomseok Choi rührt das Publikum als Rigoletto zu Tränen und Lindsay Funchal singt die Tochter Gilda mit bemerkenswerter Leichtigkeit. Bildrechte: Detlev Müller