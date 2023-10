Hauke Haien arbeitet sich hoch und will mit einem Deich neues Land schaffen, die Natur verändern. Doch die Natur scheint zurückzuschlagen. Der erfahrene Figurentheatermacher Markus Joss hat sich die Novelle von Theodor Storm vorgenommen und auf die Bühne des Theaters Chemnitz gebracht. Aus einem großen Buch wird die Geschichte vorgelesen.



Doch die Inszenierung verliert sich nicht im Sprachduktus des Originals: Auf einer Spielfläche bewegt das Ensemble viele Gliederpuppen, die die Familie darstellen ebenso wie die Tierfiguren, die geisterhaft durch den Theaterraum fliegen. Die Inszenierung schafft den Spagat, den Klassiker zeitgemäß zu erzählen, aber dabei trotzdem Lust auf das Original zu wecken, meint Kritiker Andreas Herrmann auf "Fidena". Bildrechte: Nasser Hashemi

Weitere Informationen "Der Schimmelreiter"

Nach der Novelle von Theodor Storm



Adresse:

Spinnbau

Altchemnitzer Straße 27

09120 Chemnitz



Dauer: 110 Minuten, eine Pause



Termine:

31. Oktober 2023, 18 Uhr

Trotz aller Uraufführungen und Wiederentdeckungen ist der Kanon am deutschsprachigen Theater doch recht schmal und oft finden sich die gleichen Stücke auf den Spielplänen. So ist es auch gerade in Mittelsachsen, wo im Oktober sowohl in Annaberg-Buchholz, in Döbeln und Zwickau Schillers Drama "Kabale und Liebe" gespielt wird. Das gibt die Möglichkeit, das Stück in unterschiedlichen Versionen kennenzulernen, die feinen Unterschiede zu finden.



Dabei geht es gerade bei diesem Stück um die Frage, was es uns heute noch zu sagen hat: Bei "Kabale und Liebe" verlieben sich Ferdinand und Luise. Doch eine Ehe wäre nicht standesgemäß, außerdem ist der adlige Ferdinand schon für jemand anderes vorgesehen. Und so versuchen die alten Männer das junge Paar auseinanderzubringen. Bildrechte: Dirk Rückschloß / Pixore Photography

Im Erzgebirge verlässt sich Jan Holtappels ganz auf die Kraft des Textes und lässt sein Ensemble in einem reduzierten Raum spielen. "Die Assoziationen zu den Problemen der Gegenwart funktionieren auch mit dem klassischen Schiller beim Publikum", meint Kritikerin Antje Flath in der "Freien Presse". Sie ist ganz von der Leistung des Ensembles überzeugt, das bei dieser Produktion von dem bekannten Schauspieler Daniel Minetti unterstützt wird. Bildrechte: André Leischner

In Zwickau wird Schiller mehr hinterfragt und der Stückbeginn aus den berüchtigten Reclam-Heftchen gelesen. Mithilfe von Kamera und anderen modernen Ansätzen findet das Ensemble doch mehr in die Handlung. Sie seien wie Clowns, die zeitgenössisch einen Schiller finden müssen, meint der Regisseur Brian Völkner. Und es funktioniert meint Kritiker Florian Wißgott in der "Freien Presse".



In Döbeln schließlich inszeniert Milena Paulovics den Klassiker als Comedy und überzeichnet, wo es nur geht, lässt aber auch die Tragödie zu. "Gerade für ein jüngeres Publikum könnte dies von Vorteil sein", meint Kritiker Maurice Querner in der "Freien Presse". "Doch wenn man sich auf diese [Schillers Dichtung] einlässt und genau zuhört, beweist sie auch nach fast 240 Jahren ihren Zauber."

Weitere Informationen "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller



Adresse:

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 67

09456 Annaberg-Buchholz



Termine:

22. Oktober 2023, 18 Uhr

5. November 2023, 19:30 Uhr

16. Dezember 2023, 19:30 Uhr



Adresse:

Gewandhaus Zwickau

Hauptmarkt

08056 Zwickau



Termine:

6. Oktober 2023, 19:30 Uhr

22. Oktober 2023, 18 Uhr

23. Oktober 2023, 10 und 18 Uhr

19. November 2023, 18 Uhr



Adresse:

Vogtlandtheater Plauen

Theaterplatz

08523 Plauen



Termine:

26. Oktober 2023, 18 Uhr

22. November 2023, 18 Uhr

23. November 2023, 18 Uhr



Adresse:

Theater Döbeln

Theaterstraße 7

04720 Döbeln



Termine:

27. Oktober 2023, 19:30 Uhr



Adresse:

Theater Freiberg

Borngasse 1

09599 Freiberg



Termine:

31. Oktober 2023, 19 Uhr

12. November 2023, 17 Uhr

Bildrechte: Detlev Müller Von "Rigoletto" sagen manche, es sei die perfekte Oper. Giuseppe Verdi habe sie so perfekt komponiert, dass man sie gar nicht schlecht spielen kann. Sicherlich gibt es dafür Gegenbeweise, jedoch nicht in Sachsen. Regisseurin Juana Ines Cano Restrepo hat sich ganz auf die emotional verstrickte Geschichte konzentriert: Der Hofnarr Rigoletto wird von allen verspottet, weil ihnen ebenfalls mit Spott ihre Fehler vorhält. Sie zielen auf das, was für den Witwer das Wichtigste ist, seine Tochter. Die ihrerseits hat eine Affäre mit dem lebensfrohen Herzog begonnen.



Die Ausstattung punktet mit einer klaren Farbdramaturgie, die die Geschichte klar und zeitlos macht. Doch besonders lobt Theaterkritiker Torsten Kohlschein in der "Freien Presse" das Ensemble: Beomseok Choi rühre das Publikum als Rigoletto zu Tränen und Lindsay Funchal singe die Tochter Gilda mit bemerkenswerter Leichtigkeit.

Weitere Informationen "Rigoletto"

Oper von Francesco Maria Piave und Giuseppe Verdi



Dauer: 140 Minuten, eine Pause



Adresse:

Theater Döbeln

Theaterstraße 7

04720 Döbeln



Termine:

8. Oktober 2023, 15 Uhr



Adresse:

Theater Freiberg

Borngasse 1

09599 Freiberg



Termine:

15. Oktober 2023, 17 Uhr

20. Oktober 2023, 19:30 Uhr

22. Oktober 2023, 17 Uhr

Eine Person steht auf einem hohen Podest mitten in einem Scheinwerfer-Kegel. Die Menschenmenge davor klatscht und scheint begeistert. Nur einer steht im Abseits und wundert sich. Die Gruppe bewegt sich und merkt gar nicht, dass sie den Außenstehenden mit den Rücken anrempeln und dann sogar überrennen. Bald werden sie alle zu einer seltsam verschlungenen Masse. Das ist eine der Szenen aus dem Tanz-Abend "Eigenarten".



Die Radebeuler Tanz-Chefin Natalie Wagner wollte ein Stück über Eigenschaften machen, die zunächst absonderlich oder sogar schädlich wirken, dann aber zu einer Stärke werden. Sie hat Interviews geführt und gemeinsam mit der Compagnie mehrere Szenen entwickelt. Letztlich zeigt der Abend vor allem, wie viel Kraft darin liegen kann, sich selbst anzunehmen und dann die anderen vielleicht auch zu unterstützen. Das ist kein neues Thema, das aber mit überraschenden Ideen auf der Bühne erzählt wird, aber vor allem mit einer überzeugenden Gruppenenergie im Ensemble. Ein Abend voller positiver Energie. Bildrechte: Julius Zimmermann

Weitere Informationen "Eigenarten"

Tanztheater von Natalie Wagner



Adresse:

Theater Freiberg

Borngasse 1

09599 Freiberg



Termine:

28. Oktober 2023, 19:30 Uhr