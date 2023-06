Für Bellini war "I Capuleti e i Montecchi" ein Schnellschuss – er sprang kurzfristig für einen anderen Komponisten ein, der abgesagt hatte. Um diese bis heute nicht ganz so populäre Oper des italienischen Meisterkomponisten auf die Bühne zu bringen, hat das Deutsche Nationaltheater Weimar ein Star-Trio engagiert: Jossi Wieler, ehemaliger Intendant der Stuttgarter Staatsoper und Sergio Morabito, Chefdramaturg an der Wiener Staatsoper in Regie und Dramaturgie. Und Anna Viebrock, gefeierte Ausstatterin, die eine langjährige künstlerische Partnerschaft mit Christoph Marthaler verbindet, als Bühnenbildnerin.

Für Produktionsdramaturg Sergio Morabito ist der Konflikt zwischen Romeo und Julia in Bellinis Oper noch schärfer, die Liebe noch unmöglicher, als in Shakespeares Version: "Man muss wissen, dass Romeo kein verliebter Jüngling ist, sondern ein Warlord, der Juliettas Bruder getötet hat". Die Handlung von "I Capuletti e i Montecchi" ist in einen Bürgerkrieg eingebettet. Morabito erkennt Züge antiker Tragödie: "Denken wir an Antigone, die um ihren Bruder begraben zu können in den Tod geht - solche Dimensionen haben die Charaktere hier."