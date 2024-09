Im Festspielhaus Hellerau geht am Donnerstag ein Gemeinschaftsprojekt von Studierenden und der Dresden Frankfurt Dance Company an den Start.

Das Stück bietet nicht nur eine unkonventionelle Choreografie, sondern auch ungewöhnliche Kostüme aus wiederverwerteten Materialien.

Die Nachwuchstänzer der Palucca Hochschule berichten von intensiven und kräftezehrenden Proben.

Von einer Spaltung der Gesellschaft wird in letzter Zeit gefühlt öfter gesprochen als darüber, wie wir eigentlich gemeinsam Gegenwart und Zukunft gestalten können. Für einen optimistischen Ausblick sorgt die Dresden Frankfurt Dance Company mit ihrer neuen Arbeit "Join" ab Donnerstag im Festspielhaus Hellerau. Dort stürmen mehr als 50 Studierende des Bachelor-Studiengangs der Palucca Hochschule für Tanz die Bühne. Bildrechte: De-Da Productions

Studierende und Profis auf der Bühne in Hellerau

Der künstlerische Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company, Ioannes Mandafounis, hatte die Idee zu dem Experiment – nämlich Tänzerinnen und Tänzer unterschiedlicher Entwicklungsniveaus zusammenzubringen. Die jüngsten unter den Studierenden sind gerade einmal 16 Jahre alt. Auf der anderen Seite stehen mit ihnen unter anderem Profis von Mandafounis' Tanztruppe auf der Bühne.

Zusammen wollen sie herausfinden, wie es gelingen kann, zusammenzuarbeiten und Gemeinsamkeiten zu entwickeln. "Join" ist der Versuch, sich anzuschließen, Teil einer Sache zu sein und gemeinsam etwas auszuprobieren.

Tanzen wie bissige Hunde

Wie unmöglich das in einer aufgeheizten, gereizten Atmosphäre ist, wird deutlich, wenn die Studierenden in einer Szene wie eine wilde Horde aufeinander losgehen und sich in ohrenbetäubendem Lärm wie aggressive Hunde anbellen. Bildrechte: Sitara Thalia Ambrosio

Diese tänzerischen Versuche sind in einzelnen, mal längeren, mal kürzeren Szenen gestaltet. Manche sind so kurz, dass sie nur Bilder sind. Es gibt darin keine Geschichte, sondern einfach Momente, Solos und Duos, bis hin zu überwältigenden Gruppenszenen. Gegliedert wird ihre Abfolge durch abrupte "Blacks", also komplette Dunkelheit. Trotz dieser Brüche wird mitunter einfach weitergetanzt.

Upcycling als Teil des Konzepts

Die Musik – ein sensibler, entspannter Klangteppich – läuft immer weiter und schafft so den dramaturgischen Rhythmus. Geliefert hat den Soundtrack Emanuele Piras. Er ist ein Tänzer der Dresden Frankfurt Dance Company und nicht der Einzige, der hier mehr als "nur" tanzt. So hat Thomas Bradley, ebenfalls Mitglied der Tanztruppe, die Kostüme entworfen. Sein Ansatz ist die Idee des Upcyclings, also aus alten Materialien Neues zu machen. Als Grundlage hat er sich einfache Herrenhemden genommen. Bildrechte: De-Da Productions