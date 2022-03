Bereits 2020 geriet der Verein in die Kritik, als er den sogenannten St. Georgs-Orden an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi verlieh, dem unter anderem von Amnesty International massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Als Konsequenz beschlossen die Ball-Organisatoren, keine Ehrungen und Orden mehr zu vergeben. Damit begründet Frey nun auch die Weigerung, Putin die Auszeichnung abzuerkennen: Der Orden werde nicht mehr verliehen und könne auch nicht mehr aberkannt werden.

Nachdem russische Streitkräfte am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, wird die russische Regierung und insbesondere Putin geächtet. Regierungen verhängen Sanktionen und staatsnahe russische Künstler werden aufgefordert, sich vom aktuellen Kurs loszusagen. Was die Distanzierung der renommierten Dresdner Kulturinstitution vom Verein und den Eklat um Putin Dankesorden für den Semperopernball 2023 bedeutet, ist noch unklar.