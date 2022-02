Der russische Überfall auf die Ukraine hat bereits mehr als 100.000 Menschen innerhalb des Landes in die Flucht gezwungen. Laut den Vereinten Nationen droht der Krieg jedoch noch eine viel größere Fluchtbewegung auszulösen. Bis zu vier Millionen Menschen könnten vor der Gewalt aus dem Land flüchten, warnte eine Sprecherin des Hilfswerks UNHCR am Freitag.

In Deutschland und auch anderen Ländern ist indessen eine Welle der Solidarität für die Ukraine losgegangen – in den Sozialen Medien bekunden diese viele Menschen unter #StandWithUkraine. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung hat in einem Video auf die Verbundenheit und Freundschaft zwischen der Messestadt und dessen Partnerstadt Kiew hingewiesen – und ausgedrückt, dass Leipzig mit seinen Möglichkeiten unterstützen wolle.

Doch nicht nur Städte können die Menschen in der Ukraine unterstützen. Das können auch einzelne Personen, wenn sie möchten – per Spende oder Hilfe und Unterstützung von Initiativen in Deutschland und Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen.

Aktion Deutschland Hilft

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Das Bündnis ruft zu Spenden für die Betroffenen des Krieges auf, um vor Ort Nothilfe zu leisten. Helferinnen und Helfer aus den Bündnisorganisationen stünden bereit, teilte das Bündnis am Donnerstag mit.

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX

Spenden-Stichwort: Nothilfe Ukraine

Ärzte ohne Grenzen

Die Ärzte ohne Grenzen sind bereits seit längerem in der Ukraine aktiv. Sie bieten dort ambulante Sprechstunden und psychologische Einzelgespräche an.

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00

BIC: BFSWDE33XXX

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

Der ASB engagiert sich seit Jahrzehnten mit Hilfsprojekten in der Ukraine und versucht derzeit seine humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine fortzusetzen, heißt es auf der ASB-Homepage. Man bereite sich auch darauf vor zusammen mit Samariter International in den Nachbarländern zu unterstützen.

IBAN: DE84 3702 0500 0007 0607 05

BIC: BFSWDE33XXX

Caritas

Die Caritas hat sich laut eigener Aussage bereits auf mögliche Szenarien in der Ukraine vorbereitet. So würden etwa in der Ostukraine die Hilfen insbesondere für Alte, Kranke, Kinder und Jugendliche intensiviert. In der Westukraine wolle man Binnenvertriebene aufnehmen und deren Versorgung durch Notunterkünfte und Feldküchen sicherstellen.

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL

Deutsche Rote Kreuz (DRK)

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weitet seine Hilfe in der Ukraine aus, und verstärkt die Zusammenarbeit mit der Schwestergesellschaft, dem Ukrainischen Roten Kreuz (URK). Mit Bargeldhilfen wollten sie besonders verletzliche Menschen dabei unterstützen, Medikamente und Lebensmittel zu kaufen, schreibt das DRK.

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Diakonie Katastrophenhilfe

Die Diakonie Katastrophenhilfe stehe laut eigener Auskunft im engen Austausch mit ihren Partnern und Netzwerken, um Soforthilfe vorzubereiten. Sobald klarer werde, wohin die Menschen in ihrer Not fliehen, werde man alles tun, um ihr Überleben zu sichern.

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

BIC: GENODEF1EK1

Stichwort: Ukraine Krise

Malteser

Hilfe vor Ort bieten auch die Malteser über ihre Partner, die Malteser in der Ukraine und den Nachbarländern. Da an manchen Orten die Lebensmittel bereits rationiert worden seien und es maximal 20 Liter Benzin pro Auto gebe, schreibt der Hilfsdienst, würden vor allem Lebensmittel und Bargeld benötigt, um die Menschen zu versorgen. Die deutschen Malteser haben am Donnerstag einen Hilfstransport mit medizinischem Material und Feldküchen auf den Weg gebracht.

IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12

BIC: GENODED1PA7

Stichwort: Ukraine-Hilfe

Save the Children

Wer speziell Kindern in der Ukraine helfen möchte, kann an die Kinderhilfsorganisation Save the Children spenden. Allein in der Ostukraine hätten seit Montag mindestens 100.000 Kinder mit ihren Familien aus ihrem Zuhause fliehen müssen. Save the Children sei nach eigenen Angaben bereits seit Beginn des Konflikts in 2014 in der Ostukraine aktiv, um Kindern und ihren Familien zu helfen. Angesichts der aktuellen Lage wolle man die Hilfe in der Region ausweiten.

IBAN: DE92 1002 0500 0003 2929 12

BIC: BFSWDE33BER

Stichwort: Spendenaufruf Ukraine

SOS Kinderdorf

Das SOS-Kinderdorf ist ebenfalls in der Ukraine aktiv. Durch die russische Invasion sei die Lage für die bei Kinderdörfer äußerst kritisch und es der Notfallplan umgesetzt werden müssen und SOS-Familien seien in Sicherheit gebracht worden, schreibt die Hilfsorganisation.

IBAN: DE02 7002 0500 7840 4636 24

BIC: BFSWDE33MUE

Unicef

Unicef hilft Kindern in der Ukraine. Denn sie trifft die bewaffnete Krise besonders hart. Unicef weitet seine Hilfe mit sauberem Trinkwasser, warmer Kleidung oder Medikamenten für Kinder in der Ost-Ukraine aus, schreibt die Organisation.

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Medikamente für Krankenhäuser

Das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor hat bereits damit begonnen, erste Hilfslieferungen für medizinische Einrichtungen in der Ukraine zusammenzustellen – nachdem die Organisation erste Anfragen von Krankenhäusern erreicht haben. Es sollen Verbandsmaterial und medizinisches Equipment nach Ternopil gebracht werden.

IBAN: DE78 3205 0000 0000 0099 93

BIC: SPKRDE33

Stichwort: Ukraine