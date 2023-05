Was haben Fragen nach der Heimat mit Gedanken zum eigenen Körper zu tun? Für Knut Geißler war diese Assoziation schnell gefunden: "Was ist deine Bindung zum Leben?" Um sich an einem Ort wohl und heimatlich fühlen zu können, ist auch eine gute Beziehung zum eigenen Körper nötig, meint Geißler. Genau das scheint bei Núria Giui Sagarra nicht zu stimmen. Sie hat sich mit dem Wunsch beschäftigt, den Körper nach einem Schönheitsideal zu formen, ihn perfekt in Szene zu setzen, um mit ihm Likes zu verdienen. In ihrer Solo-Performance "Spiritual Boyfriends" verbindet sie diese Gedanken mit Yoga-Übungen. Die Bilder bleiben dabei nicht immer kritisch, sondern selbst von einer hohen Ästhetik geprägt – die die Fragen umso drängender machen.

Heimat hat auch viel mit Vergangenheit zu tun: "Wo komme ich her? Was ist in meinem Leben passiert? Was haben mir meine Eltern erzählt oder hinterlassen?", sind Fragen die Knut Geißler bei der Recherche zum Thema Heimat begegnet sind. Das Stück "Wir kriegen euch alle!" beschäftigt sich mit einem besonderen Zeitpunkt der ostdeutschen Geschichte, für die in den vergangenen Jahren der Begriff Baseballschläger geprägt wurde. In den frühen 90er-Jahren hinterließ das Ende der DDR viel Freiraum, den Neonazis füllen wollten. Dafür machten sie Jagd auf alle, die nicht in ihr Weltbild passten. Von diesen Momenten erzählen auf der Bühne fünf Zeitzeugen – Männer, die damals in unterschiedlichen Punkbands spielten. So ist "eine sehr kurzweilige, kluge Inszenierung gelungen“ entstanden "über ein Stück deutsche Zeit-, Mentalitäts- und Gewaltgeschichte. Und über eine Musik und Lebenshaltung, die dieser wunderbar vehement den Stinkefinger zeigt", so Steffen Georgi in der "Leipziger Volkszeitung".