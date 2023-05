Ein Haus lebt natürlich nicht nur von seiner Architektur, aber das ist auch ganz wichtig. Ich merke, die Leute gehen da rein – das ist für einen Schauspieldirektor manchmal schmerzhaft – und es ist egal, was da gespielt wird. Sie lieben es einfach, sich in dieser phantastischen Atmosphäre zu treffen und sich zu begegnen. Das ist auch ein sozialer Ort, diese Funktion hat Theater. Es lebt von den Mitarbeitern und von dieser Tradition. Und die ist ansteckend bis heute.

Das Haus bricht ja sozusagen Rekorde: Diese Stadt hat knapp 25.000 Einwohner und wenn wir in beiden Häusern spielen, bieten wir knapp tausend Plätze. Wir spielen viel und oft – und dieses Haus ist voll. Was dort im 19. Jahrhundert angelegt wurde, dieser Keim von Georg II., der auch eine Lust hatte, sich aus der Provinzialität mit einem gewissen Größenwahn bis in die Welt hinaus zu katapultieren, existiert immer noch in diesem Haus. Wir versuchen mit unserer Programmatik daran anzuknüpfen. Wir sind zum Beispiel vor zwei Jahren mit der Kombination aus "Julius Cäsar" von Shakespeare, mit dem Georg II. damals einen großen Gastspiel-Erfolg hatte, und "Die Politiker" von Wolfram Lotz gestartet. Letztlich ging es in diesem Stück um das Verhältnis von Volk zu Politik. Da haben wir die Brücke geschlagen von dieser Tradition in die Gegenwart.